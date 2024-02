Basket DR1. Vittorie importanti per Civatese e Mandello

I civatesi respingono l’assalto di Morbegno

Mandello espugna il campo di Inverigo

CIVATE – L’inizio di 2024 per l’Edllcasa Civatese è stato piuttosto ostico e, proprio per questo, è stata importante la vittoria ottenuta ieri contro la Pezzini Morbegno.

I primi due quarti vedono in campo attacchi molto migliori delle difese. I padroni di casa riescono anche a ottenere un piccolo vantaggio ma, al termine dei primi venti minuti, è Morbegno che sorride (45-48).

Nella terza frazione i grigiorossi girano due chiavi difensive – solo 9 punti concessi agli avversari – e provano la fuga (66-57). Morbegno non si arrende, ma non riesce mai a tornare sotto i quattro punti di svantaggio e perde 82-76.

Quattro giocatori della Civatese in doppia cifra, guidati dai 15 di Daniele Castagna.

“Dopo due sconfitte, una vittoria meritata per i miei ragazzi che ci dà morale – dichiara coach Fausto De Lazzari – testa alla prossima gara ma, stasera, godiamoci la vittoria”.

EDILCASA CIVATESE – PEZZINI MORBEGNO 82-76

PARZIALI: 22-25; 45-48; 66-57

CIVATE: Castagna 15, Panzeri 12, Rotta 12, Galli 10, Galliani 8, Butti 6, Bianchi 6, Bosso 6, Corti 5, Minari 2, Negri, Maver. All. De Lazzari.

INVERIGO – Con una grande prova di Giacomo Marrazzo e Sebastiano Melzi la Tecnoadda Morbegno ottiene una fondamentale vittoria sul campo de “Il gigante” Inverigo.

Dopo un primo quarto in equilibrio (18-20), Mandello vola via nella seconda frazione grazie alla grande vena offensiva di Marrazzo – 20 punti alla fine per lui – e alle “triple” di Melzi, oltre che a una difesa di alta qualità (27-44).

Nella ripresa Inverigo non ci sta a fare la vittima sacrificale e si riporta sotto un passo alla volta (50-59). Mandelo resiste al tentativo di rimonta comasca e chiude il match con una vittoria preziosa (64-71).

“Sono contento per la vittoria – dichiara il coach – siamo anche riusciti a ribaltare la differenza canestri rispetto all’andata. Adesso pensiamo alla prossima sfida contro Rovagnate, un altro scontro diretto”.

IL GIGANTE INVERIGO – TECNOADDA MANDELLO 64-71

PARZIALI: 18-20, 27-44, 50-59

CIVATE: Marrazzo 20, Melzi 19, Raimondo 10, Longhi 6, Nasatti 6, Puglisi 6, Albenga 2, De Gregorio 2, Cazzaniga, De Paola, Diagne, Fagetti. All. Spandrio