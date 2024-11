Basket Femminile, la Starlight sorride: battuta la Tumminelli Romana

In quel di Milano finisce 61 a 35 per le valmadreresi

MILANO – Servivano i due punti e, nonostante una prestazione altalenante, la Dogana Vecchia Starlight Valmadrera ha raggiunto l’obiettivo imponendosi sulla Tumminelli Romana di Milano con un netto 61-35. La quarta giornata di campionato è stata caratterizzata da un roster ridotto all’osso, tra infortuni e influenze, ma la squadra ha saputo tenere la testa avanti per tutta la partita.

L’inizio è stato brillante: due triple e un primo quarto dominato con un parziale di 21-3, grazie a una difesa aggressiva e buone conclusioni al ferro. Tuttavia, il ritmo è calato progressivamente, con errori banali e scarsa lucidità in attacco. Le palle perse e alcune leggerezze difensive hanno permesso alla Tumminelli di accorciare leggermente le distanze nel secondo quarto, chiuso comunque con le ospiti in vantaggio.

Il terzo periodo è stato caratterizzato da un gioco poco fluido, ma la Dogana Vecchia Starlight è riuscita a mantenere un margine di sicurezza di una decina di punti. Solo nell’ultimo quarto si è rivisto un pizzico di intensità, con una difesa più solida e un attacco finalmente incisivo, che ha permesso di chiudere con uno scarto più consistente.

Tra le protagoniste della serata spiccano le prestazioni di Zaccone, top scorer con 25 punti, e Beretta, che ne ha messi a referto 22. Da segnalare anche i contributi di Corti (7 punti) e Consonni (3 punti).

Il coach ha sottolineato la necessità di lavorare in allenamento per migliorare concentrazione e continuità: “Bisogna trovare più equilibrio per mantenere alto il livello di gioco per tutti i 40 minuti. La vittoria è importante, ma dobbiamo crescere”.

I parziali della gara (3-21, 17-12, 11-13, 4-15) evidenziano chiaramente le fasi altalenanti della prestazione, ma il risultato finale premia comunque la Dogana Vecchia Starlight, che può guardare avanti con fiducia.

TUMMINELLI ROMANA: 35

DOGANA VECCHIA STARLIGHT: 61

Parziali: 3-21, 17-12, 11-13, 4-15

Dogana Vecchia Starlight: Perpignano, Cerolini n.e., Corti 7, Zaccone 25, Consonni 3,

Provinciali 2, Beretta 22, Anderbegani 2, Trezzi, Colombo.