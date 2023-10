Basket femminile. Sconfitta con onore per Starlight Dogana Vecchia

Il quintetto valmadrerese perde di misura contro l’Opsa Bresso

Due frazioni vinte, le speranze di vittoria e tanta determinazione in campo non bastano per conquistare il primo successo in campionato

VALMADRERA – Una sfida di bassa classifica, quella che ha visto protagonista le locali dell’Opsa Bresso, e il quintetto valmadrerese della Dogana Vecchia Starlight Valmadrera. Una partita che comunque è stata esaltante, in alcuni tratti, e indubbiamente equilibrata, ma dove a prevalere infine è stato il Bresso.

Si è giocato a Cusano Milanino, per il match valido per la quarta giornata di andata del campionato di serie B di basket femminile. In palio i primi due punti della stagione 2023-24, che di riflesso, significava la prima vittoria in campionato. Sorridono le padrone di casa, ma il coach Stefano Zucchi può ritenersi soddisfatto dell’approccio alla partita evidenziato dal suo gruppo di lavoro, con la Dogana Vecchia Starlight che ha sperato anche di vincere il match.

Il fatto di aver vinto due frazioni, evidenzia quanto il quintetto valmadrerese, abbiamo messo in campo tanta determinazione. Sicuramente il parziale di 21-14 della terza frazione, ha dato maggiore convinzione alle milanesi.

“Buona prova delle ragazze, con la squadra che ha effettuato dei passi in avanti, soprattutto sotto l’aspetto dell’autostima – commenta il tecnico Zucchi – e questo fattore non è così scontato visto che ancora non abbiamo strappato un referto rosa. Brave tutte per averci creduto fino all’ultimo secondo, e peccato solo per quei cinque minuti nel terzo quarto, dove un paio di triple avversarie, ci hanno costrette ad un recupero dispendioso in termini fisici e mentali. La nostra “linea verde” sta maturando di settimana in settimana. Ora aspettiamo solo la prima vittoria come giusto premio per il lavoro di questo inizio di stagione, ed anche il recupero di Lisoni atleta che ci porterà sicuramente un plus fondamentale e che tutti stiamo aspettando”.

“Direi- conclude il coach- che col passare delle settimane stiamo migliorando sotto tanti punti di vista, consapevoli che possiamo, e dobbiamo, migliorare ancora e credere nelle nostre potenzialità”.

VALMADRERA – OPSA BRESSO 61 VS DOGANA VECCHIA STARLIGHT 58

Parziali: 19-13, 11-18, 21-14, 10-13

Dogana Vecchia Starlight: Aondio n.e., Orsanigo 7, Spreafico 11, Vergani, Benedini 8,

Galli 22, Lisoni ne, Torri R. n.e., Merli 6, Russo 12, Fioritti, Natoli 3.