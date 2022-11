Basket Femminile. Serie B. Valmadrera sfiora il colpaccio a Canegrate

Coach Zucchi: “Bisognerà sicuramente ridurre il numero di errori durante la partita”

CANEGRATE – Turno domenicale per il quintetto valmadrerese della Dogana Vecchia Starlight Valmadrera, con la formazione di coach Zucchi, scesa in campo decisa a sfatare il tabù trasferta.

Il quintetto valmadrerese in questo campionato di serie B di basket femminile, aveva affrontato molte trasferte, giocando per lo più su campi ostici se non proibitivi, mettendo in difficoltà molte formazione di spessore.

Il campionato proponeva la sfida tra Canegrate e Valmadrera match valido per la decima giornata di andata.

Il Valma ha giocato una buona partita, sfiorando la vittoria nel match concluso 58-55: 15-14, 31-26, 45-40. Nell’ultima frazione, le valmadreresi hanno spinto molto sotto l’aspetto dell’aggressività, mandando in difficoltà la formazione di casa. Solo il risultato non gratifica la prova delle ragazze di coach Zucchi.

Partita combattuta punto a punto in ogni momento della gara, in cui nessuna squadra riesce a prendere il largo. Dopo un primo tempo sotto di 5 punti (31-26), Valma rientra nel terzo quarto determinata e grazie ad una buona difesa recupera il gap che poi però si perde nel corso del periodo che si chiude con la differenza punti invariata (45-40). Ultimo quarto combattuto con diversi errori al tiro per entrambe le squadre tra cui gli ultimi due possessi di Valmadrera che lasciano 13 secondi di gioco a Canegrate sul punteggio di parità.

Nonostante una buona difesa la partita è risolta da una tripla a 1 secondo dalla fine dai 9 metri. Ultimo tentativo da tre delle nostre che si spegne ad un metro dal canestro

“Bisognerà sicuramente ridurre il numero di errori durante la partita – ha detto a fine gara il tecnico – e migliorare le scelte nelle fasi fondamentali della gara”.

TABELLINO

BASKET CANEGRATE 58 DOGANA VECCHIA STARLIGHT 55 Parziali: 15-14, 16-12, 14-14, 13-15 Starlight Dogana Vecchia: Orsanigo 2, Panzeri 3, Airoldi ne, Levi ne, Allevi 12, Buscema 2, Oggioni 2, Fumagalli, Marconetti 14, Frigerio 11, Ceccato 9.