Basket Femminile. Starlight Valmadrera non passa a Broni

Le padrone di casa si impongono per 65 a 44

BRONI – Nulla da fare per Dogana Vecchia Starlight Valmadrera che esce sconfitta dal campo di Broni, formazione che si è imposta per 65 a 44, match valido per l’undicesima giornata di andata del campionato di serie B di basket femminile.

Le pavesi dimostrano ancora una volta il proprio potenziale quando si esibiscono tra le mura amiche, continuando così l’ottimo campionato. Il quintetto di Valmadrera ha giocato a testa alta, mettendo anche in evidenza, a lunghi tratti, anche una buona pallacanestro. Ma in questi contesti, ci vuole grande continuità ed intensità. Quello che manca alla formazione di coach Zucchi. Sentiamolo il nostro coach

“Parto dall’inizio del secondo tempo – spiega coach Zucchi – analizzando quello che è stato il nostro giocare a basket. La zona di Broni non poteva metterci in difficoltà e l’hanno dimostrato le azioni pulite effettuate con i tempi e le posizioni giuste che ci hanno permesso di vincere tutti e due i quarti finali. Una difesa sufficiente con qualche palla rubata e soprattutto una squadra che stava giocando una partita alla pari, e con la testa in campo e sul campo. Cosa è successo nel primo tempo? Tutto quello che è il nostro grande limite: la testa ed il carattere. La presa di coscienza che abbiamo avuto nello spogliatoio all’intervallo è bastata ad invertire la rotta. Sono molto contento comunque perché la squadra, nelle frazioni del secondo tempo, ha giocato bene, da squadra. Ora sta a noi capire che non possiamo più perder tempo e dobbiamo decidere cosa fare del nostro essere giocatrici e squadra. Le parole stanno a zero, i mezzi e le possibilità le abbiamo. Dobbiamo essere consapevoli- conclude Zucchi- di cosa vogliamo fare e quello che vogliamo diventare. Ora però è diventato un obbligo. Lo dico io ed anche la società. Il tempo non ci è più sufficiente”.

BROBI BASKETBALL ACADEMY 65 – DOGANA VECCHIA STARLIGHT 44

Parziali: 22-6, 17-5, 15-16, 11-17

Dogana Vecchia Starlight: Aondio 2, Orsanigo 6, Spreafico, Vergani, Benedini 2, Galli 9, Torri M.ne, Torri R.ne, Merli 13, Russo 10, Fioritti ne, Natoli 2.