Basket Serie D. Civatese corsara, espugnata Sondrio

Due liberi di Riccardo Rotta chiudono il match

Coach Brusadelli: “Partita dominata con la difesa”

SONDRIO – L’Edilcasa Civatese porta a casa un’importante vittoria ottenuta in trasferta sul campo della Sportiva Sondrio, al termine di una partita intensa ma certamente non spettacolare, come testimoniato dal punteggio finale.

Le squadre devono togliersi di dosso la ruggine di un mese e mezzo senza gare ufficiali e già nel primo tempo si capisce che non sarà una partita ad alto punteggio (21-22).

Nella ripresa incredibilmente la Civatese non segna per otto minuti consecutivi, ma Sondrio non ne approfitta appieno, guadagnando solo tre punti di margine (30-27).

I padroni di casa scappano fino al 40-33 e poi letteralmente non segnano più. I grigiorossi di coach Marco Brusadelli chiudono il match segnando gli ultimi due punti, con Riccardo Rotta che sigilla la vittoria a pochi secondi dal termine con due tiri liberi.

”Sapevamo che sarebbe stata come sempre a Sondrio una partita tosta. Avevo chiesto i ragazzi di dominarla in difesa e ci siamo riusciti – dichiara coach Brusadelli – anche se i nostri avversari non sono stati da meno: complimenti anche a loro, è stata una partita tosta”.

SPORTIVA SONDRIO – EDILCAA CIVATESE 40-44

PARZIALI: 11-14; 21-22; 30-27.

CIVATE: Castagna D. 12, Rotta 10, Castagna F. 9, Maver 6, Castelletti M. 4, Galli 3, Negri, Bosso, Castelletti S., Panzeri, Brusadelli, Capovilla. All. Brusadelli.