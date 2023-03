Basket Serie D. Civatese, terza vittoria consecutiva

I lecchesi espugnano il campo di Rovagnate

Diciassette punti per Daniele Castagna

LA VALLETTA BRIANZA – Si rilancia in classifica l’Edilcasa Civatese. La formazione di coach Fausto De Lazzari non ha problemi a espugnare il campo dell‘ARS Rovagnate, squadra che occupa il penultimo posto in classifica.

Già fin dal primo quarto si capisce che la formazione grigiorossa non ha intenzione di scherzare (12-23), con il solito Daniele Castagna – 17 punti in serata – a trafiggere le retine avversarie.

Il secondo tempo inizia con la Civatese in controllo (24-37). Rovagnate non riuscirà mai a rendersi veramente pericolosa e gli ospiti allungheranno il divario fino a sfiorare i venti punti di distacco, vincendo col punteggio di 54-72.

“Un’altra vittoria che ci dà continuità, dobbiamo ancora lavorare sulla gestione dell’attacco, che resta troppo frenetico – dichiara coach De Lazzari – ci lavoreremo in settimana per prepararci al meglio per la sfida contro Sondrio”.

ARS ROVAGNATE – EDILCASA CIVATESE 54-72

PARZIALI: 12-23; 24-37; 42-59

CIVATE: Castagna 17, Panzeri 16, Corti 11, Butta 10, Galli 8, Castellazzi 6, Brusadelli 3, Maver 1, Frigerio, Bosso, Lomasto, Laci. All. De Lazzari.