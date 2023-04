Basket Serie D. Ecco chi affronteranno Civatese e Pescate ai play-off

Trasferta folle per i grigiorossi, contro una formazione mantovana

Pescate affronterà la Pol. Brembate Sopra

LECCO – La FIP Lombardia ha effettuato il sorteggio dei gironi e, conseguentemente, gli accoppiamenti tra le formazioni di Serie D per i play-off Silver, a cui partecipano le squadre che si sono classificate tra il 3° e il 12° posto. La formula è spietata, figlia della modifica delle categorie: una serie al meglio delle cinque partite, chi ottiene per prima tre vittorie resta in Serie D, la perdente retrocede.

All’Edilcasa Civatese, quarta in classifica, è toccato il Basket Sustinente, 11° classificata nel girone Verde. La principale difficoltà sarà la distanza, visto che gli avversari dei lecchesi provengono dalla provincia di Mantova e – secondo Google Maps – sono quasi 200 i chilometri da farsi per i grigiorossi. Civate avrà il vantaggio del fattore campo ed esordirà venerdì 28 aprile al PalaCivitz (h. 21.30).

Le partite sul campo avversario si giocheranno sempre il venerdì, stesso orario, un problema non da poco se si considera le due ore e mezza di trasferta necessarie per arrivare a Sustinente.

È andata meglio, almeno per quanto riguarda il dato chilometrico, all’Autovittani Pescate. I ragazzi di coach Davide Figini hanno chiuso al 7° posto il girone, l’ultimo buono per avere il fattore campo a favore, e affronteranno l’8° classificata del girone bergamasco (Blu), la Pol. Brembate Sopra.

Gara 1 si giocherà venerdì 28 aprile alle 21.15 a Malgrate.