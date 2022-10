Basket Serie D. Venerdì nero per le lecchesi

Pescate crolla nell’ultimo quarto contro Groane

Rimonta mancata di un soffio per la Civatese

OLGINATE – Non basta una partenza sprint all’Autovittani Pescate per espugnare il campo della Nuovo Basket Groane 2005. I ragazzi di coach Davide Figini crollano nell’ultimo quarto e perdono 85-73.

Nella prima frazione sono gli ospiti a cominciare col passo giusto (13-25) ma già al secondo quarto si capisce che i padroni di casa non hanno la minima intenzione di cedere il passo senza lottare e prendono il controllo del match (42-39)

Nella ripresa, dopo un terzo quarto equilibrato, Pescate crolla difensivamente nell’ultima frazione, subendo quasi trenta punti e perdendo il match col punteggio di 85-73.

Miglior marcatore per i lecchesi Matteo Cazzaniga (22 punti).

“È stata una partita dai molti volti – dichiara coach Figini – abbiamo avuto pessime percentuali e non siamo stati capaci di giocare di mestiere, altrimenti avremmo vinto. Invece abbiamo perso meritatamente. Ogni settimana è una battaglia: non siamo ancora una squadra, dobbiamo compattarci e crescere”.

NUOVO BASKET GROANE – AUTOVITTANI PESCATE 85-73

PARZIALI: 13-25, 42-39, 56-56

PESCATE: Cazzaniga 22, Colombo 10, Motta 9, Butti 7, Crevenna 6, Nasatti 6, Cala 5, Albenga 4, Garota 4, Chirico, Invernizzi, Porcaro. All. Figini.

CIVATE – Esordio casalingo con sconfitta per l’Edilcasa Civatese, beffata nel finale dai brianzoli di Biassono (65-68).

Il primo quarto se lo prendono gli ospiti (18-23), il secondo ci si aspetterebbe una reazione degli uomini di coach Fausto De Lazzari, invece è Biassono che approfitta di una difesa non impeccabile della Civatese per andare al riposo con la doppia cifra di vantaggio (29-40).

Nel terzo quarto la situazione si fa sempre più nera (44-58), fino a quando Daniele Castagna non scalda la mano. Trascinata dai 27 punti del suo bomber la Civatese annulla lo svantaggio in meno di metà quarto e arriva ad avere per due volte il tiro del pareggio, da oltre l’arco dei tre punti.

Il doppio errore condanna i padroni di casa alla sconfitta.

“Partita di carattere dei nostri ragazzi, Biassono squadra organizzata con ottimi giocatori, sapevamo delle loro qualità al tiro, nei primi due quarti ci hanno messo in difficoltà prendendo un vantaggio di 14 punti – dichiara coach De Lazzari – bravi noi, con una difesa aggressiva, a rientrare fino al meno due, poi probabilmente la maggior esperienza ha dato la vittoria a Biassono. Sono comunque soddisfatto, in settimana sotto con il lavoro per colmare le lacune emerse.”

EDILCASA CIVATESE – BIASSONO 65-68

PARZIALI: 18-23; 29-40; 44-58

CIVATE: Castagna 27;Panzeri 11;Negri 8;Butta 7;Corti 5;Galli 5;Brusadelli 2; Frigerio Bosso Maver Lomasto Boselli