Basket Serie D1. Civatese beffata da Binzago

Lecchesi superati nel finale, dopo aver a lungo condotto

17 puni per l’ala Riccardo Rotta

BINZAGO – L’Edilcasa Civatese inciampa a Binzago, al termine di una partita che aveva condotto per lunghi tratti e che ha buttato con un ultimo quarto sottotono.

I padroni di casa partono meglio, ma i grigiorossi lecchesi si mettono poco a prendere le misure degli avversari e, grazie a un’ottima difesa nel secondo quarto, vanno negli spogliatoi con un’ampia doppia cifra di vantaggio (26-40).

Binzago prova una seconda “partenza a fionda” nella ripresa, coi lecchesi che resistono (45-54). Il sorpasso arriva però nell’ultima frazione, a soli sei secondi dalla fine della partita. I ragazzi di coach Fausto De Lazzari avrebbero il tiro per vincere sulla sirena, ma non lo trasformano in punti.

La Civatese perde 65-64 a Binzago. Inutili i 17 punti di un incisivo Riccardo Rotta.

“Sapevamo che al rientro dagli spogliatoi sarebbe stata dura a contenere il loro rientro – dichiara il coach grigiorosso – ci è mancata la lucidità offensiva nell’uno contro uno, con il quale Binzago ha vinto la partita.

POL. BINZAGO 2017 – EDILCASA CIVATESE 65-64

PARZIALI: 18-20; 26-40; 45-54

CIVATE: Rotta17, Castagna10, Corti 10, Minari 8, Galli 5, Panzeri 5, Galliani 5, Bianchi 2, Butta 2, Butti, Lomasto, Negri. All.De Lazzari