Basket Serie DR1. Brava Civatese, espugnata Villaguardia

Netta vittoria per la formazione grigiorossa (61-74)

VILLAGUARDIA – Nell’inusuale anticipo del mercoledì sera, l’Edilcasa Civatese ha espugnato il campo del G.S. Villaguardia, al termine di una partita sempre condotta.

Fin dal primo quarto i grigiorossi fanno capire ai padroni di casa che non sono arrivati in gita di piacere, scavando un gal di dieci punti (13-23). Villaguardia prova a rientrare con la difesa a zona, ma la tattica non produce efficaci dividendi e i lecchesi vanno al riposo con un guadagnando altro margine (23-40).

Nel terzo quarto i comaschi riescono a essere più incisivi in attacco, senza mai rendersi veramente pericolosi e non ricucendo mai lo svantaggio sotto la doppia cifra (61-74).

Migliori marcatori del match Daniele Galli e Riccardo Rotta, a quota 15 punti.

“Una vittoria importante per la classifica, sono soddisfatto di quello che i miei ragazzi hanno fatto” dichiara coach Fausto De Lazzari.

PARZIALI: 13-23; 23-40; 43-57

CIVATE: Galli 15, Rotta 15, Bianchi13, Castagna 7, Galliani 7, Butti 5, Maver 4, Minari 3, Negri 2, Panzeri 2, Lomasto 1, Brusadelli. All. De Lazzari.