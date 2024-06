Basket. Starlight Valmadrera: Adan Irelys è la nuova Presidentessa

Sostituirà Pino Scelfo

VALMADRERA – Adan Irelys è la nuova presidentessa della formazione cestistica della Starlight Valmadrera. Capacità, esperienza, e conoscenza del basket femminile. Dopo l’addio di Pino Scelfo nella massima carica dirigenziale della società valmadrerese, lo staff e la società, si sono adoperati per trovare la figura adatta di ricoprire l’importante ruolo di presidente. Il nome è quella della cubana Adan Irelys classe 1986. A 12 anni entra nella scuola sportiva vestendo la maglia della squadra provinciale. A 14 anni Irelys entrò nella Nazionale cubana fino ai 19 anni. Fino ai 22 anni giocò nella squadra provinciale a Cuba ed iniziò ad allenare. Poi il trasferimento nel lecchese. La giocatrice cubana continuò il suo impegno come allenatrice a Calolziocorte, per arrivare alla Starlight dove gioca dal 2017 al 2022, e dopo aver deciso di appendere le scarpe al chiodo come giocatrice della prima squadra, diventa seconda assistente in serie B.

Di seguito l’intervista alla nuova Presidentessa.

Quando ti hanno chiesto di ricoprire la massima carica dirigenziale cos’hai pensato e come è stata la tua reazione?

“Indubbiamente la proposta mi ha sorpreso. Quando il Presidente Pino mi ha proposto di ricoprire questo ruolo, la cosa non può che farmi piacere ed è motivo di orgoglio. Dopo tanti anni passati qui a Valmadrera ricevere questi attestati di stima. Cercherò di dare del mio meglio per ricoprire una carica così importante”.

Cosa significa per te a livello personale ricoprire il ruolo di presidente di una società storica e vincente come la Starlight?

“Ho sempre dato il meglio di me stessa, prima come giocatrice, poi come istruttrice ed assistente della prima squadra, ed ora cercherò di ripeterlo anche per ricoprire una carica così importante. Sostituire il Presidente Scelfo non sarà facile ma conto sull’aiuto di tutti essendo la Starlight una vera e propria famiglia”.

Quali sono le tue idee da portare avanti e quelle da mettere in pratica?

“E’ ancora presto per pensarci, e come hai detto tu, la Starlight è una società storica e dal passato glorioso, quindi farò il possibile con l’aiuto di tutti, compreso famiglie e maestranze per portarla sempre più in alto e vincente”.

Un tuo preciso obbiettivo da realizzare?

“Direi che uno dei primi obiettivi che mi piacerebbe realizzare è il coinvolgimento di famiglie, tifosi e sponsor, perché una società sportiva oggi non può prescindere dalla partecipazione collettiva di tutte queste figure. Importante sarà anche il contributo di chi ha deciso e deciderà di aiutarci anche con delle sponsorizzazioni. Non ultimo e non meno importante, sarà anche proseguire l’ottimo rapporto che la Starlight ha da sempre con l’amministrazione comunale. Sarà importante anche approfondire e sviluppare i rapporti con tutte le società vicine, anche di altri sport, perché lo ritengo un passo fondamentale al servizio di tutti gli atleti e proseguire con la squadra dei ragazzi/e Special Olympics fortemente voluta dal presidente uscente e seguita dal Nelly Rigamonti fin dalla sua nascita nel 2014″.

Ringraziamenti e considerazioni

“Ringrazio in primis il presidente Scelfo per avermi proposto questa importante carica e non sarà facile sostituirlo dopo questi 12 anni ma da adesso ci sarà solo da mettersi al lavoro. Grazie a tutti”.