Basket. Starlight Valmadrera, così non va: surclassata dal Bresso

Il quintetto milanese si prende meritatamente la vittoria per 71-36

Coach Zucchi: “Giriamo pagina, anche se servirebbe più consapevolezza”

VALMADRERA – Sconfitta netta per Dogana Vecchia Starlight Valmadrera: nella quarta giornata del campionato di serie B di basket le valmadreresi soccombono al quintetto del Bresso, la quinto posto nel torneo.

Vittoria netta e meritata delle milanesi, che archiviano la pratica Valmadrera con il risultato di 36-71 (15-23, 28-38, 33-55). Al di là del risultato fanno riflettere gli otto punti realizzati dalle locali nelle ultime due frazioni.

All’andata Starlight mise in netta difficoltà Bresso. Anche nei primi venti minuti di gioco la formazione di coach Stefano Zucchi ha espresso un buon basket, rispondendo bene al gioco delle ospiti, sebbene in fase difensiva bisogna farsi sentire di più nei contatti, e decisamente più attenzione nel chiudere quando Bresso cercava il tiro dalla distanza. Ma bisogna dare una risposta, soprattutto a quegli otto punti realizzati nelle ultime due frazioni.

Non contento il coach Zucchi: “Partita iniziata con le ottime realizzazioni da 3 di Bresso, complice una difesa molle, remissiva da parte nostra. In più tre soli falli complessivi in tutto il quarto hanno permesso a Bresso di spendere il massimo dell’energia in tutte le parti del campo. Arbitraggio presuntuoso che ci ha fatto tirare i remi in barca anziché reagire con cattiveria agonistica e concentrazione. Che dire? Giriamo pagina. La classifica per noi non

cambia. Spero solo che si faccia di necessità virtù e qualche consapevolezza individuale non

guasterebbe”.

DOGANA VECCHIA STARLIGHT 36 – OPSA BRESSO 71

Parziali: 15-23, 13-15, 5-17, 3-16

Dogana Vecchia Starlight: Aondio 2, Orsanigo 4, Spreafico 3, Levi, Vergani 1, Benedini 7, Galli, Lisoni, Torri M., Merli 5, Russo 8, Natoli 6