Basket. Starlight Valmadrera sconfitta contro Pontevico

Il match di sabato finisce 70 a 44

“Nonostante il punteggio, che ritengo anche troppo severo, posso dire che abbiamo fatto una buona partita”

VALMADRERA – La Dogana Vecchia Starlight Valmadrera, sabato è stata impegnata sul campo della Meccanica Fantini Pontevico per la tredicesima giornata di ritorno del Campionato di Serie B di basket femminile. Il match si è concluso 70 a 44.

“Nonostante il punteggio, che ritengo anche troppo severo, posso dire che abbiamo fatto una buona partita. Almeno per tre quarti di match. Pontevico ha sempre avuto il controllo, è vero, ampliato le rotazioni, situazione che abbiamo sviluppato anche noi, anche per far giocare alcune giocatrici che non sono riuscite ad avere sulle gambe un certo tipo di minutaggio. Buone le prestazioni di buona parte della squadra – continua Zucchi, il coach – Obbligate a ricorrere anche alla difesa a zona per la carenza e il divario di peso e centimetri e, nonostante tutto, la solita De Cristoforo, nostra bestia nera, non si è fatta pregare ed ogni volta, che metteva piede in campo, ci rispediva sotto in doppia cifra. Come detto più volte, in queste partite vogliamo cogliere l’occasione per dare più spazio a chi durante l’anno ha avuto un po’ meno spazio. Ora aspettiamo il nostro pubblico sabato prossimo per il saluto finale con l’ultima partita in caso contro Albino”.

FANTINI PONTEVICO 70 DOGANA VECCHIA STARLIGHT 44

Parziali: 14-11, 19-12, 13-11, 24-10

Dogana Vecchia Starlight: Aondio 4, Orsanigo 8, Spreafico 3, Levi, Vergani, Benedini, Galli 8, Torri M., Torri R., Russo 15, Fioritti 1, Natoli 5.