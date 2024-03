Basket. Starlight Valmadrera sconfitta contro Vittuone

Il match di sabato sera finisce 76 a 48

“Settantasei punti concessi alle avversarie significa poca attitudine difensiva”

VALMADRERA – La Dogava Vecchia Starlight Valmadrera, sabato sera è stata impegnata a Vittuone per la settima giornata di ritorno del campionato di Serie B di Basket femminile. Il match si è concluso 76 a 48. Brutta serata per le valmadreresi, che si arrendono contro le più precise e determinate cestiste milanesi.

“Il risultato finale dice tutto su quella che è stata la nostra partita. Settantasei punti concessi alle avversarie significa poca attitudine difensiva, troppi rimbalzi concessi, e tiri aperti, concessi al loro attacco. Poca resistenza nel gioco di 1 contro 1, e per contro un attacco poco incisivo con palle perse e un 15/52 al tiro che dice tutto. Già all’avvio rimaniamo senza far canestro troppi minuti e questo condiziona la gara, ci si affida troppo al tiro da fuori (2/15 al primo quarto) e Vittuone con tutt’altre percentuali trova l’allungo decisivo. Abbiamo fotocopiato la partita di settimana scorsa, e a quanto pare, le esperienze passate, insegnano poco, o non si fanno sentire, nello stato d’animo agonistico del gruppo valmadrerese. Ci aspetta una settimana tosta tra spareggi Under19 e la sfida interna di sabato contro Robbiano. E queste prestazioni non ci aiutano molto anche sul piano dell’autostima e concentrazione. Dobbiamo assolutamente mettere in campo, tutto quello che abbiamo. Commettere meno errori possibili ed avere atteggiamenti, comportamenti e ‘sguardi’ positivi. Non dobbiamo mollare la presa” ha dichiarato il Coach Zucchi.

BASKETTIAMO VITTUONE 76 DOGANA VECCHIA STARLIGHT 48

Parziali: 19-7, 13-14, 19-14, 25-13

Dogana Vecchia Starlight: Aondio 2, Orsanigo 11, Spreafico, Levi, Vergani 2, Benedini 2, Galli 6, Lisoni 4, Merli 14, Russo 3, Fioritti 2, Natoli 2.