Basket. Starlight Valmadrera, stop in casa contro Pontevico

Quintetto valmadrerese sconfitto per 48-69

Il coach Zucchi: “Partita difficile dall’inizio. A pesare anche l’assenza di Oggioni e Buscema”

VALMADRERA – Starlight Valmadrera si arrende in casa 48-69 contro Pontevico. Entrambe le formazioni determinate a raggiungere la vittoria, essendo appaiate in classifica e concentrate a fare un passo decisivo verso la salvezza. Ad avere la meglio nella sfida però le bresciane, in una serata dove non è mancata anche un po’ di sfortuna per il quintetto valmadrerese, come racconta coach Stefano Zucchi:

“Partita difficile già dall’inizio. Tutto questo causa l’assenza delle nostre due lunghe: out causa infortunio Oggioni e motivi personali per Buscema. Per una squadra che fa della fisicità la sua arma migliore, condita da una percentuale incredibile sul tiro da fuori, questo il Pontevico, il risultato rispecchia la differenza vista in campo. Sono partite molti forte le ospiti, trovando quel gap che l’hanno portate ad allungare decisamente e vincere il match”.

“Archiviamo in fretta questa sfida – conclude l’allenatore – e facciamo tesoro delle cose buone che abbiamo fatto. Almeno sul piano difensivo dove nei secondi due quarti abbiamo provato con notevole dispendio fisico, perlomeno a contrastarle. Peccato che anche oggi le percentuali d’attacco non ci hanno sostenuto, oltre ad una bassa percentuale ai liberi. A caldo posso dire che comunque non dobbiamo fare drammi anzi, aumentiamo l’autostima e lavoriamo ancora perché di tempo ne abbiamo ancora e già da domenica a Milano dobbiamo presentarci convinte che ogni partita fa gara a sé”.

DOGANA VECCHIA STARLIGHT 48 – PONTEVICO BK 69

Parziali: 15-24, 11-16, 10-13, 12-16

Starlight Dogana Vecchia: Orsanigo 8, Panzeri 4, Airoldi 1, Allevi 9, Oggioni ne,

Fumagalli 10, Marconetti 3, Frigerio 7, Manzoni, Ceccato 6