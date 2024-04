Basket. Starlight Valmadrera vince contro Bollate

Il match di sabato finisce 49 a 42

Coach Zucchi: “Partita difficile, ma era una vittoria che volevamo”

VALMADRERA – La Dogana Vecchia Starlight Valmadrera, sabato è stata impegnata sul campo di “casa” per la 12esima giornata di ritorno del campionato di Serie B di basket femminile. Il match si è concluso 49 a 42.

“Venivamo da una settimana difficile, con allenamenti a ranghi ridotti, causa gite e malanni. In alcune fasi del match i risultati si sono visti. Partita non semplice. Troppi errori, troppe palle perse e soprattutto ragazze in campo non connesse con la panchina e tra di loro. Questo ha prodotto un gioco troppo slegato, poco di squadra, e sempre in bilico come punteggio. Qualche giocata difensiva e una serie di tiri pesanti ci hanno sempre tenuto ad un minimo margine di vantaggio dalle avversarie. Una vittoria che comunque volevamo tutti. Ora andremo a Pontevico, la prossima, e non sarà per niente facile. L’importante sarà ritrovare delle buone collaborazioni e giocate collettive che sono la base del nostro lavoro settimanale” spiega Zucchi, il coach.

DOGANA VECCHIA STARLIGHT 49 ARDOR BOLLATE 42

Parziali: 17-9, 12-9, 9-12, 11-12

Dogana Vecchia Starlight: Aondio 6, Orsanigo 18, Spreafico, Levi, Vergani 6, Benedini 4, Galli 4, Lisoni 2, Merli 3, Russo 6, Fioritti ne, Natoli.