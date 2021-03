L’annuncio degli organizzatori: “Decisione difficile”

Troppe incertezze legate all’emergenza sanitaria hanno costretto ad annullare l’edizione 2021

VALMADRERA – Annullata l’edizione 2021 del Trofeo Dario&Willy prevista per il 1° maggio prossimo. Ad annunciarlo, non senza rammarico, gli organizzatori: “La decisione di annullare anche quest’anno il nostro Trofeo Dario & Willy è stata difficile. Purtroppo le incertezze di questa emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, sono ancora troppe, per pensare di organizzare la gara. Dopo aver riflettuto a lungo sul da farsi, siamo giunti alla conclusione di comunicare ufficialmente che il Trofeo Dario&Willy 2021 è annullato”.

“Per noi il Dario&Willy è un momento di festa, di abbracci e di sorrisi. Purtroppo questo non è possibile, quindi preferiamo rinunciare e sperare che il prossimo anno sarà diverso. Siamo certi di incontrare la vostra comprensione e il vostro supporto perché la passione che ci lega a questo sport supera tutte le pandemie”.