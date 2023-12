Giornata difficile per il Tennis Tavolo Valmadrera

VALMADRERA – Giornata tutta casalinga che si conclude amaramente per il Tennis Tavolo Valmadrera. Perdono infatti le due capoliste, rimettendo completamente in gioco la promozione diretta.

In serie D1, la squadra Gialla, perde contro il TT Silverining di Cormano per 3-4, che in questo modo la affianca in classifica insieme al Villa Guardia, rendendo così avvincente la gara per la promozione che si deciderà quindi nel girone di ritorno.

Sorte diversa per la squadra Verde, che vince facilmente contro il Tt Cosio Valtellino per 6-1 e consolida il secondo posto in classifica, in attesa dello scontro tra la prima e la terza.

Scontro in famiglia in D3 tra squadra Bianca e la squadra laboratorio Bluceleste che quasi ogni settimana fa debuttare un nuovo ragazzo. La spunta facilmente la squadra Bianca per 7-0 che la mantiene nella parte alta della classifica.

Scontro importante invece della squadra Rossa contro i diretti concorrenti del CSI Morbegno. Sconfitta inaspettata che giunge alla fine di un’incontro che per più di un momento poteva girare a favore della squadra di casa, ma alla fine la spuntano gli avversari valtellinesi.

Anche a livello individuale, rimane il solo Samuele Garlati imbattuto negli incontri di campionato.

TABELLINO

D1 – ASD TT VALMADRERA GIALLA – TT Silver Lining A 3-4

Giocatori: Brambilla Ambrogio, Brambila Roberto, Vassena Ivan, Fontana Stefano.

Vittorie: Doppio /Vassena/Brambilla R, Brambilla R (1), Brambilla A. (1)

D1 – ASD TT VALMADRERA VERDE – TT Cosio Valtellino 6-1

Giocatori: Spaziante Rebecca, Dozio Nicola, Fumagalli Michele, Garlati Samuele

Vittorie: Doppio Dozio/Spaziante, Garlati (2) Spaziante (2) Fumagalli (1)

D3 – ASD TT VALMADRERA BIANCA – ASD TT VALMADRERA BLUCELESTE 7-0

Giocatori: Crippa Sergio, Anghileri Stefano, Arrigoni Pietro

Giocatori: Franchi Mattia, Lussana Mauro, Muregan Deven, Di Mauro Michele, Di Mauro GiovannI

Vittorie: Doppio Arrigoni/Anghileri, Crippa (2), Arrigoni (2), Anghileri (2)

D3 – ASD TT VALMADRERA ROSSA – ASD CSI Morbegno 3-4

Giocatori: Cortesi Silvano, Lange Giorgio, Colombo Leonardo

Vittorie: Doppio Cortesi/Lange, Lange (1), Colombo (1)