Play-out DR1. Civatese, buona la prima!

Espugnata Caravaggio con un canestro di Galli (77-78)

Settimana prossima la decisiva gara-2

CARAVAGGIO – Il risultato non lascia certo tranquilli ma, nel frattempo, la lunga striscia di sconfitte dell’Edilcasa Civatese è terminata. La formazione di coach Fausto De Lazzari è andata a vincere sul campo del Basket ‘86 Caravaggio.

Il primo tempo è un vero e proprio Calvario per la formazione grigiorossa che, a metà gara, ha ben quindici punti di distacco da recuperare (47-32).

Per fortuna dei tifosi lecchesi, i ragazzi di coach De Lazzari entrano in campo nella ripresa con ben altro piglio. Con grande grinta l’Edilcasa arriva sino al meno tre, alla fine del terzo quarto (62-59).

Caravaggio prova il nuovo sprint nell’ultima frazione ma i grigiorossi non mollano, rientrano e con un canestro di uno scatenato Daniele Galli – 22 punti per lui! – si portano a casa pure il match (77-78).

“Il primo tempo fotografia di come siamo adesso – dichiara coach De Lazzari a fine gara – dobbiamo invertire il trend per non dover sempre rincorrere nella ripresa”.

Settimana prossima ci sarà il match di ritorno. Vista la formula – passa chi ha il differenziale punti migliore – sarà sostanzialmente una gara secca.

BASKET ‘86 CARAVAGGIO – EDILCASA CIVATESE 77-78

PARZIALI: 20-15; 47-32; 62-59

CIVATE: Galli 22; Rotta 15; Corti 9; Lomasto 7; Galliani 7; Panzeri 6; Castagna 5; Castagna 5; Negri 2; Butti; Minari; Butta. All. De Lazzari.