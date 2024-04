Polisportiva Valmadrera: nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2024-2027

Martedì 23 aprile nominati i nuovi membri

Alberto De Pellegrin, Presidente. Mauro Vassena, Vice Presidente. Giuseppe Canali, Tesoriere e Matteo Pitton, Segretario

VALMADRERA – Presso l’oratorio di Valmadrera in Via Bovara, si sono tenute le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo della Polisportiva Centro Giovanile Valmadrera ASD, che rimarrà in carica per il prossimo triennio 2024-2027.

Al termine dello spoglio sono risultati eletti: Anghileri Greta, Canali Giuseppe, De Capitani Alessia, De Pellegrin Alberto, Locatelli Antonio, Manzoni Massimo, Niccolò Nutricati, Pensa Fabrizio, Vassena Mauro. Rispetto al precedente Consiglio, sono presenti 3 nuovi membri e 6 consiglieri confermati.

Martedì 23 aprile c’è stato il primo Consiglio Direttivo nella quale sono stati nominati:

Il Presidente Alberto De Pellegrin, ringrazia i membri del precedente Consiglio Direttivo che hanno saputo gestire al meglio diverse difficoltà, dalla fine del covid alla riforma strutturale della legge sullo sport per le Associazioni Sportive Dilettantistiche. Ringrazia con sincerità per la fiducia ricevuta sia i soci della Polisportiva Valmadrera che lo hanno eletto, sia i membri del nuovo Consiglio Direttivo che lo hanno rinominato Presidente. Il primo impegno del Consiglio Direttivo sarà quello di gestire al meglio gli eventi previsti per il 50° anno dalla fondazione della Polisportiva Valmadrera pianificati nella seconda metà del mese di maggio.