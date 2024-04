Polisportiva Valmadrera: una serata formativa per gli allenatori

Presenti l’ortopedico Alberto Castelnuovo (ex giocatore della Polisportiva) e il fisioterapista Massimo Manzoni

Si è parlato di come intervenire nel caso di traumi generati giocando a calcio

VALMADRERA – E’ stata organizzata una serata formativa a vantaggio degli allenatori della Polisportiva di Valmadrera, grazie alla disponibilità di Alberto Castelnuovo, Ortopedico (ex giocatore della Polisportiva) e del fisioterapista Massimo Manzoni.

Si è parlato di come intervenire nel caso di traumi generati giocando a calcio, fornendo indicazioni chiare e semplici su come aiutare l’atleta e soccorrerlo al meglio. Si sono ad esempio sottolineati quali sono i sintomi che permettono di capire la gravità del trauma, di come utilizzare ghiaccio e bende, di come immobilizzare la zona traumatizzata. E poi di quando suggerire di fare una lastra o una ecografia, di quando fermare un ragazzo e provvedere alla sua sostituzione a vantaggio della sua salute, di quali azioni non fare mai per quanto spesso sono suggerimenti che si tramandano dal passato.

Quindi spazio a tante domande in una serata molto utile per gli allenatori della Polisportiva grazie alla bravura del Dott. Alberto Castelnuovo e del fisioterapista Massimo Manzoni che hanno sempre dato risposte chiare e complete.