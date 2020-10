Sabato si corre per Cascina don Guanella, sabato si corre la Barabina Run!

Partenza alle ore 14 da Cascina don Guanella

Al via anche il campione del mondo di ciclismo Cadel Evans

VALMADRERA – Tutto pronto per la 2^ edizione della Barabina Run, gara di corsa in montagna pensata per sostenere Cascina Don Guanella, patrocinata dal comune di Valmadrera.

Atleti ai nastri di partenza sabato, alle 14, da Cascina don Guanella per affrontare gli 8.4 km per 800m di dislivello positivo (altezza massima raggiunta durante il percorso è di 706 metri) lungo un percorso che si divide in 2 anelli, passando così per una seconda volta dal punto di partenza (Cascina Don Guanella) dove è allestito anche l’arrivo.

“La prima edizione dello scorso anno è stata un grande successo in termini di livello della competizione, presenza di pubblico, coinvolgimento di numerosi sponsor e importanti ‘Charity Partner’: Fondazione Mediolanum Onlus e Fondazione Vittorio Polli e Anna Maria Stoppani che anche quest’anno sono presenti”, spiegano gli organizzatori.

Inoltre anche quest’anno alla Barabina Run ci saranno ospiti d’eccezione, fra cui spicca l’ex ciclista australiano Cadel Evans, campione del mondo su strada nel 2009 e vincitore del Tour de France nel 2011, cui è stata assegnato il pettorale n. 1.

Inevitabili le misure di sicurezza prese dagli organizzatori e dettate dall’emergenza Covid-19, tra cui le partenza scaglionate ogni 30 secondi.

Premiazione finale ai primi cinque classificati sia maschili che femminili genere femminile. Ulteriori premiazioni avverranno la settima successiva e dilazionati al fine di evitare assembramenti di persone.

Per ulteriori info: https://www.barabinarun.com/