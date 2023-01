Starlight Valmadrera vince il derby contro il Nibionno

Il quintetto di Stefano Zucchi si impone per 50-58 sulle avversarie

“La partita si è risolta negli ultimi due quarti, dove finalmente le ragazze si sono ‘sciolte’ e hanno ripreso a giocare al solito livello”

VALMADRERA – Un girone d’andata del campionato di serie B chiuso nel migliore dei modi per Starlight Valmadrera, con la vittoria del derby lecchese contro Nibionno per 50-58. La partita, giocata nel palazzetto di Costa Masnaga, ha visto il quintetto della Dogana Vecchia spuntarla sulle avversarie e segnare un momento davvero importante per la squadra, che nelle ultime giornate ha ottenuto importanti vittori, disputando anche delle buone partite a indicare che il lavoro svolto in questo periodo sta portando i suoi frutti.

Soddisfatto della vittoria il coach Stefano Zucchi, non solo della vittoria ma soprattutto per alcune situazioni specifiche: “Al di là della vittoria che sicuramente fa piacere, sono contento per l’esordio nel quintetto di Sara Galli. Finalmente posso dire che grazie al lavoro che stiamo facendo con le nostre under e di coach Brenna stiamo raggiungendo degli obbiettivi che ci siamo prefissati ad inizio stagione. Ormai dopo quattro mesi, dove a rotazione alcune giovani ruotano stabilmente in prima squadra, è venuto il momento di dar loro spazio e responsabilizzarle. Loro stanno rispondendo con il lavoro duro, la serietà e impegno, e sono sempre convinto che il futuro sarà anche loro. Stiamo facendo un buon lavoro di equipe e questo è fondamentale per la nostra società. La partita in se stessa si

è risolta negli ultimi due quarti dove finalmente le ragazze si sono ‘sciolte’, dato l’incomprensibile atteggiamento remissivo dell’inizio, e siamo riuscite a prendere quei 8/10 punti di margine che ci hanno fatto giocare un po’ più ai nostri ‘livelli’, esprimendo anche

un buon basket”.

BIANCHI GROUP NIBIONNO 50 – STARLIGHT VECCHIA DOGANA 58

Parziali: 12-10, 11-10, 13-20, 14-18

Starlight Dogana Vecchia: Orsanigo 2, Panzeri 3, Airoldi ne, Levi, Allevi 8, Galli 4, Buscema 14, Oggioni, Fumagalli 3, Marconetti, Frigerio 11, Ceccato 13