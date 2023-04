Tennis Tavolo Valmadrera, chiusa in positivo la stagione

Promozione per la squadra D2, permanenza in categoria per D1

Vittoria dilagante per D3 ‘A’, sconfitta di misura D3 ‘B’

VALMADRERA – Campionato concluso nel migliore dei modi per Tennis Tavolo Valmadrera: a stagione terminata la società può dire di aver raggiunto i risultati prefissati.

Certa di permanere in categoria la D1, che finisce il campionato vincendo sul campo del TT Varese Olympia per 6-1, con vittorie di Roberto Brambilla (2), Ambrogio Brambilla (2), Samuele Garlati e del doppio Garlati/Brambilla A.

Perde invece di misura in casa la D3 ‘B’, contro il Morbegno 4-3, partita che ha visto l’ennesimo esordio di un ragazzo in squadra. A disputare la sfida Dario Valeri, Giovanni Di Mauro e i giovanissimi Giorgio Lange e Andrea Cederle.

Note ancor più positive arrivano dalla scuola ‘Paolo VI’ di Valmadrera, teatro di due sfide che ha visto protagoniste la D3 ‘A’ e la D2. La D3 ‘A’ soffre inizialmente ma poi dilaga vincendo 6-1 l’incontro col TT Abbadia, garantendosi il diritto di partecipare ai play-off per la promozione. Vittorie di Giuseppe Bisogno (2), Stefano Anghileri (2), Sergio Crippa e Pietro Arrigoni.

Promozione diretta invece per la squadra D2, che nello scontro tra le prime in classifica con il TT Bonacossa vince un tesissimo incontro per 5-2 con vittorie di Nicola Dozio (2), Michele Fumagalli (2) e Silvano Cortesi. Carlo Bianchi e Stefano Fontana sono gli altri componenti del team che hanno ottenuto questo brillante risultato.

Ora è già tempo per il TT Valmadrera per iniziare a programmare la prossima stagione, implementando magari le squadre in campo, frutto della politica di espansione che sta dando soddisfazione alla dirigenza.