Tennis Tavolo Valmadrera, giornata costellata da sconfitte

Unica vittoria segnata in D2 contro il Saronno

VALMADRERA – Giornata contrassegnata più da dolori che gioie per Tennis Tavolo Valmadrera: a far esultare è solo la vittoria in D2. Schiacciante sconfitta invece in D1 contro il Saronno. Risultati negativi anche per le due squadre in D3, che hanno perso rispettivamente contro US Villa Romanò e Lambrugo.

RISULTATI

D1 TT SARONNO DF – TT VALMADRERA – TT Saronno 6-1

Brambilla Roberto, Brambilla Ambrogio, Garlati Samuele

Vittorie di: Roberto Brambilla (2), Samuele Garlati (1) Brambilla A (1) e il doppio Garlati/Brambilla A

D2 Tennistavolo Tt 2L – TT VALMADRERA 1 – 6

Bianchi Carlo, Michele Fumagalli, Stefano Fontana, Silvano Cortesi, Nicola Dozio

Vittorie di: Michele Fumagalli (2) Stefano Fontana (1) Nicola Dozio (1) Silvano Cortesi (1) e il doppio Dozio/Fontana

D3

TT VALMADRERA ‘B’ – US VILLA ROMANÓ 3-4

Anghileri Michele,Valeri Dario, Barachetti Alessandro, Giorgio Lange

Vittorie di: Barachetti (1), Anghileri M (2)

TT LAMBRUGO – TT VALMADRERA ‘A’ 5-2

Anghileri Stefano, Arrigoni Pietro, Crippa Sergio

Vittorie di: Stefano Anghileri e del doppio Arrigoni/Anghileri