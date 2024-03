Tennis tavolo Valmadrera, giornata quasi perfetta: en plein di vittorie sfiorato

Ad aprile ci sarà il Torneo di Federazione che il Valmadrera organizza al Palazzetto Maria Ausiliatrice di Lecco con la partecipazione di 250 atleti lombardi

VALMADRERA – Giornata quasi perfetta per il Tennis tavolo Valmadrera. Non ci sono tutte vittorie a causa dello scontro interno tra la squadra BIANCA e la squadra ROSSA, con la netta vittoria per la seconda.

Questo permette al gruppo capitanato da Silvano Cortesi di arrivare allo scontro diretto contro il Morbegno della prossima giornata. Anche la squadra GIALLA si prepara allo scontro diretto contro il Silver Lining, dopo la lunga pausa dovuta alla disputa dei campionati italiani. Nel frattempo liquida di misura il Trezzano.

Più netta la vittoria della squadra VERDE che a Cormano si ritrova sotto nel punteggio prima di infilare un filotto di 4 vittorie di seguito.

Infine, la squadra BLUCELESTE che dopo la prima vittoria in campionato, raddoppia immediatamente a scapito dell’Abbadia Lariana, con una vittoria di gruppo, dove ogni giocatore porta il proprio mattoncino alla causa della squadra. Prima vittoria in campionato del giovane Mattia Franchi che si verifica nell’incontro decisivo che sancisce la vittoria della squadra di casa.

Ora inizia una lunga pausa nel campionato che riprenderà il 13 aprile, però intervallato dall’ultima prova del campionato Provinciale CSI il 17 marzo, dove il TT Valmadrera é saldamente in testa alla classifica. Inoltre i giorni 6/7 aprile ci sarà il Torneo di Federazione che il TT Valmadrera organizza al Palazzetto Maria Ausiliatrice di Lecco con la partecipazione di 250 atleti lombardi.

D1 – POL TREZZANO B – ASD TT VALMADRERA GIALLA 3-4

Giocatori: Brambila Roberto, Vassena Ivan, Fontana Stefano.

Vittorie: Doppio /Vassena/Brambilla R, Brambilla R (2), Vassena (1)

D1 – TT SILVER LINING B – ASD TT VALMADRERA VERDE 3-4

Giocatori: Garlati Samuele, Grageda Rodrigo, Spaziante Rebecca, Fumagalli Michele

Vittorie: Doppio Garlati/Spaziante, Garlati (2) Grageda (1), Spaziante (1)

D3 – ASD TT VALMADRERA BLUCELESTE – TT ABBADIA LARIANA 4-3

Giocatori: Franchi Mattia, Lussana Mauro, Murugan Deven, Gerosa Martino, Valcarenghi Alessandro

Vittorie: Doppio Valcarenghi/Murugan, Murugan, Gerosa, Franchi

D3 ASD TT VALMADRERA BIANCA – ASD TT VALMADRERA ROSSA 1-6

Giocatori: Crippa Sergio, Anghileri Stefano, Arrigoni Pietro, Bisogno Giuseppe

Giocatori: Cortesi Silvano, Lange Giorgio, Cavallaro Riccardo

Vittorie: Doppio Cortesi/Colombo, Lange (2), Cortesi (2), Cavallaro (1), Bisogno (1)