Tennis Tavolo Valmadrera, i risultati del fine settimana

VALMADRERA – Riprendono i campionati regionali di tennis tavolo dopo la pausa delle festività e ricomincia con il girone di ritorno.

Giornata abbastanza favorevole nel TT Valmadrera che chiude il weekend con 3 vittorie e 2 sconfitte.

Vincono le tre squadre in corsa per la promozione mentre nessuna speranza per la squadra Bluceleste e per la squadra Bianca che sperava di fare lo sgambetto al Morbegno capoclassifica.

Sempre in D3 la squadra Rossa, orfana dei ragazzi del 2011, strappa una vittoria sofferta con una squadra anagraficamente più matura.

Vittorie nette delle squadre della D1 in attesa degli importanti incontri della prossima settimana che potrebbero decidere la lotta per la promozione diretta.

I risultati

D1 – ASD TT VALMADRERA GIALLA – TT 2L VIOLA 1-6

Giocatori: Ambrogio Brambilla, Roberto Brambilla, Ivan Vassena, Stefano Fontana

Vittorie: Doppio Vassena/Brambilla R., Brambilla R. (2), Vassena, Brambilla A., Fontana

D1 – TT 2L Doppiosalto – ASD TT VALMADRERA VERDE 0-7

Giocatori: Spaziante Rebecca, Fumagalli Michele, Garlati Samuele

Vittorie: Doppio Garlati/Fumagalli, Spaziante (2) Fumagalli (2) Garlati (2)

D3 – OR. Sansone A – ASD TT VALMADRERA ROSSA 3-4

Giocatori: Cortesi Silvano, Lange Enrico, Cavallaro Riccardo

Vittorie: Doppio Cortesi/Cavallaro, Cortesi (2), Lange (1)

D3 – ASD TT VALMADRERA BIANCA – CSI MORBEGNO 2-6

Giocatori: Crippa Sergio (1), Anghileri Stefano (1)

D3 – Or. Sansone B – ASD TT VALMADRERA BLUCELESTE 7-0

Giocatori: Franchi Mattia, Murugan Deven, Lussana Mauro, Di Mauro Giovanni