Tennis Tavolo Valmadrera, racchette alla mano: inizia una nuova stagione

Da lunedì 12 settembre riprendono le lezioni al TT Valmadrera

Il presidente Valeri: “Tante le richieste, soprattutto dai giovanissimi”. E tante novità si prospettano all’orizzonte

VALMADRERA – Finita la pausa estiva, le palestre scolastiche riaprono e l’ASD TT Valmadrera può riprendere l’attività sportiva. Dopo essere stata riconosciuta ufficialmente lo scorso anno Scuola di Tennistavolo da parte della Federazione Italiana Tennis Tavolo (FiTeT) al TT Valmadrera riaprono le lezioni di Tennis Tavolo per ragazzi e adulti, per principianti o atleti che già praticano questa affascinante disciplina sportiva olimpica.

Le lezioni partiranno lunedì 12 settembre a Lecco presso la palestra dell’Istituto Maria Ausiliatrice (IMA) e si terranno martedì e giovedì nella fascia oraria 19-22.

“Molte sono le richieste ricevute anche quest’anno – informa il presidente Dario Valeri – specialmente da parte di ragazzi giovanissimi con cui puntiamo ad allargare il gruppo di giovani che, attraverso gli allenamenti gestiti da istruttori e maestri federali, avranno la possibilità di progredire velocemente nelle capacità tecniche, motorie e di coordinazione”.

Riparte anche la stagione per gli atleti agonisti di tutte le età (da 10 a 70 anni e oltre) che, più numerosi dello scorso anno, si potranno allenare fino a quattro volte alla settimana, sfruttando anche la Palestra di via Casnedi a Valmadrera il lunedì e il mercoledì nella fascia oraria 20.30-22.00.

Quest’anno saranno cinque le squadre che parteciperanno ai campionati di Federazione: due in quello di D1 e tre in quello di D3 e, come sempre, si punterà alla qualificazione alla categoria superiore.

Verrà data inoltre continuità alle iniziative federali di ‘Racchette in classe’ (già iniziate la scorsa stagione) con il prof. Cominotti con le classi della Scuola Media presso l’IMA. Pure la collaborazione con il CSI Lecco continuerà nell’organizzazione delle prove provinciali.

“Grazie alla crescita avvenuta negli ultimi due anni – fa sapere il presidente – avremo la possibilità di per migliorare le attrezzature in dotazione alla società oltre ad altre iniziative come il rinnovo del nostro sito internet (www.ttvalma.it) e la gestione dei social media (Facebook, Instagram). Con sorpresa ma con felicità, abbiamo inoltre ricevuto richieste di collaborazione da parte di altre scuole per corsi e attività extra scolastiche che sono in corso di valutazione da parte del nostro Consiglio”.

“Infine – conclude Valeri – a dimostrazione della nostra sempre maggiore attenzione al sociale, ci impegneremo in una nuova avventura aprendo le porte della nostra società ad alcuni ragazzi con disabilità ai quali speriamo di poter trasmettere la nostra passione per questo sport”.