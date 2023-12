Tennis tavolo Valmadrera, settimana di vittorie

Trasferta vittoriosa in D1 nel doppio incontro di Lambrugo contro il Lambrugo-Rogeno con larghi punteggi

VALMADRERA – Settimana con tutti incontri in terra lariana per il tennis tavolo Valmadrera. Torna il sereno in casa valmadrerese: vincono tutte le squadre ad eccezione della D3 Bluceleste che però vede la vittoria di uno dei ragazzini che la compongono, giustificando la propria funzione di gettare nella mischia delle competizione i ragazzi che frequentano la Scuola di Tennis Tavolo.

Trasferta vittoriosa in D1 nel doppio incontro di Lambrugo contro il Lambrugo-Rogeno con larghi punteggi. Rimanendo in provincia di Como, vittoria netta della squadra Rossa contro il Villa Romanò che mantiene la squadra in testa alla classifica. Si ritorna in terra lariana per l’incontro della squadra Bianca, che batte di misura l’Abbadia Lariana.

D1 – TT LAMBRUGO-ROGENO – ASD TT VALMADRERA GIALLA 1-6

Giocatori: Brambilla Ambrogio, Brambila Roberto, Vassena Ivan, Fontana Stefano.

Vittorie: Brambilla R (2), Brambilla A. (1), Vassena (1) Fontana (2)

D1 – TT LAMBRUGO-ROGENO – ASD TT VALMADRERA VERDE 6-1

Giocatori: Spaziante Rebecca, Grageda Rodrigo, Fumagalli Michele, Garlati Samuele

Vittorie: Doppio Garlati/Fumagalli, Garlati (2) Spaziante (2) Fumagalli (1)

D3 – TT ABBADIA LARIANA – ASD TT VALMADRERA BIANCA 3-4

Giocatori: Crippa Sergio, Anghileri Stefano, Arrigoni Pietro

Vittorie: Doppio Arrigoni/Anghileri, Bisogno (1), Anghileri (2)

D3 – US VILLA ROMANO’ B – ASD TT VALMADRERA ROSSA 1-6

Giocatori: Cortesi Silvano, Lange Giorgio, Cavallaro Riccardo

Vittorie: Doppio Cortesi/Lange, Lange (2), Cortesi (1), Cavallaro (2)

D3 – ASD TT VALMADRERA BLUCELESTE – TT OR. SANSONE A 1-6

Giocatori: Lussana Mauro, Gerosa Martino, Di Mauro Michele, Di Mauro GiovannI

Vittorie: Michele Di Mauro