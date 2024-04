Tennis Tavolo Valmadrera, si è conclusa la fase finale per i campionati a squadre

Si conclude nel migliore dei modi la giornata finale della fase a gironi

VALMADRERA – Giornata ricca di verdetti per il Tennis tavolo Valmadrera. Si conclude nel migliore dei modi la giornata finale della fase a gironi per i campionati a squadre della Federazione Italiana Tennistavolo Lombardia.

In serie D1 la squadra Verde e la squadra Gialla dominano nettamente gli incontri incrociati contro il TT Lambrugo/Rogeno lasciandosi alle spalle un solo incontro perso su 14. Vengono così confermati i verdetti che mandano entrambe le squadre ai play-off promozione, che si disputeranno tra il 25 e il 26 maggio in una sede ancora da definire.

Negli incontri domenicali il risultato risulta il medesimo, con la squadra Rossa che rispetta il pronostico vincendo 7-0 contro il Villa Romanò, assicurandosi la promozione diretta nella categoria superiore. Anche la squadra bianca vince nettamente contro il TT Abbadia L. confermandosi una solida realtà al terzo posto in classifica. Nota particolare di questo incontro é la partita disputata tra Giuseppe Bisogno e Enzo Camarilla jam cui somma degli anni fa 153 anni in totale, cui possiamo aggiungere l’arbitro dell’incontro (riserva nel Valmadrera) e gli anni diventano 226. Chiude il campionato anche la squadra Bluceleste che perde a Cesano contro l’Oratorio Sansone per 0-7.

D1 – ASD TT VALMADRERA GIALLA – TT LAMBRUGO/ROGENO 7-0

Giocatori: Brambila Roberto, Vassena Ivan, Brambilla Ambrogio, Fontana Stefano.

Vittorie: Doppio Brambilla R./Vassena, Brambilla R. (2), Vassena (2), Fontana (2)

D1 – ASD TT VALMADRERA VERDE – TT LAMBRUGO/ROGENO 7-0

Giocatori: Garlati Samuele, Grageda Rodrigo, Fumagalli Michele

Vittorie: Doppio Garlati/Grageda, Grageda (2), Garlati (2), Fumagalli (1)

D3 – OR. SANSONE A – ASD TT VALMADRERA BLUCELESTE 7-0

Giocatori: Di Mauro Giovanni, Valcarenghi Alessandro, Franchi Mattia, Lussana Mauro

D3 – ASD TT VALMADRERA BIANCA – TT ABBADIA LARIANA 6-1

Giocatori: Crippa Sergio, Anghileri Stefano, Bisogno Giuseppe, Arrigoni Pietro

Vittorie: Doppio Anghileri/Arrigoni, Anghileri (2), Bisogno (2), Arrigoni (1)

D3 – ASD TT VALMADRERA ROSSA – US VILLA ROMANO’ 7 – 0

Giocatori: Cortesi Silvano, Lange Giorgio, Colombo Leonardo, Spaziante Raffaello

Vittorie: Doppio Cortesi/Colombo, Lange (2), Cortesi (1), Colombo (2), Spaziante (1)