Tennis Tavolo Valmadrera: una giornata colma di vittorie

VALMADRERA – Giornata quasi perfetta da parte delle squadre del TT Valmadrera. Anche se era impossibile la vittoria di tutte a causa dello scontro interno in D3 della squadra Rossa con quella Blu-celeste.

Ha iniziato fuori casa in D3 la squadra Bianca che ha battuto la squadra B del or. Sansone con uno strettissimo 4-3. Stesso risultato a Valmadrera per le squadre Gialla e Verde nell’incontro incrociato contro le squadre del Villaguardia. Questo risultato ha così portato la squadra Gialla in testa solitaria al proprio girone.

La giornata si é chiusa con il derby tra la squadra Rossa e quella Blu-celeste domenica mattina con la netta vittoria della Rossa che mantiene il comando della classifica a pari merito con il Morbegno.

D1 – ASD TT VALMADRERA GIALLA-GSV VILLAGUARDIA D1 B 4-3

Giocatori: Brambilla Ambrogio, Brambilla Roberto, Vassena Ivan, Fontana Stefano

Vittorie: doppio Brambilla R (2), Vassena (2)

D1 – ASD TT VALMADRERA VERDE-GSV VOILLAGUARDA D1 A 4-3

Giocatori: Spaziante Rebecca, Dozio Nicola, Fumagalli Michele

Vittorie: Doppio Dozio/Spaziante, Dozio (2) Fumgalli (1)

D3 – ASD OR. SANSONE B- ASD TT VALMADRERA BIANCA 3-4

Giocatori: Bisogno Giuseppe, Crippa Sergio, Anghileri Stefano, Arrigoni Pietro

Vittorie: doppio Anghileri/Arrigoni, Crippa Sergio 2, Arrigoni Pietro (1), Anghileri Stefano (2), Giuseppe Bisogno (1)

D3 – ASD TT VALMADRERA ROSSA- ASD TT VALMADRERA BLUCELESTE 7-0

Giocatori: Colombo Leonardo, Lange Giorgio, Lange Enrico

Vittorie: Doppio Colombo/Lange, Colombo (2), Lange G (2), Lange E (2)

Giocatori: Di Mauro Giovanni, Franchi Mattia, Di Mauro Michele, Lussana Mauro, Valcarenghi Alessandro