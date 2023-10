Tennis Tavolo Valmadrera, una giornata di gioie e di dolori

Risultati “a specchio” nella seconda giornata dei campionati regionali di tennis tavolo

A far pendere il bilancio in positivo la vittoria in D3 della squadra rossa

VALMADRERA – Può ritenersi parzialmente soddisfatto TT Valmadrera, in questa seconda giornata dei campionati regionali di tennis tavolo. Vittorie e sconfitte a specchio per D1 e D3 a Saronno e Valmadrera.

La squadra verde viene nettamente battuta, un po’ a sorpresa, dal Saronno per 2-5 mentre brillante la vittoria della squadra Gialla per 5-2.

Risultati contrapposti anche a Valmadrera dove la squadra Laboratorio Bluceleste deve ancora aspettare a conquistare punti, perdendo 0-7 contro la capolista Morbegno. La squadra Bianca invece rifila un altrettanto sonoro 7-0. A far pendere la bilancia sul positivo è la vittoria in D3 della squadra Rossa che vince un combattuto derby con Abbadia L. Per 5-2.

RISULTATI

D1 – AD SARONNO IRCOM – ASD TT VALMADRERA GIALLA 2-5

Giocatori: Brambilla Ambrogio, Brambilla Roberto, Vassena Ivan, Fontana Stefano

Vittorie: doppio Brambilla R/Vassena, Vassena (2), Brambilla (2)

D1 – AD SARONNO SUPER TEAM – ASD TT VALMADRERA VERDE 5-2

Giocatori: Spaziante Rebecca, Garlati Samuele, Dozio Nicola, Fumagalli Michele

Vittorie: Garlati (2)

D3 – ASD TT VALMADRERA BLUCELESTE – GSDC MORBEGNO 0-7

Giocatori: Di Mauro Giovanni, Franchi Mattia, Di Mauro Michele, Gerosa Martino

D3 – ASD TT VALMADRERA BIANCA- ASD TT VILLA ROMANO’ B 7-0

Giocatori: Bisogno Giuseppe, Crippa Sergio, Anghileri Stefano, Arrigoni Pietro

Vittorie: doppio Anghileri/Arrigoni, Crippa Sergio 2, Arrigoni Pietro (1), Anghileri Stefano (2), Giuseppe Bisogno (1)

D3 – ASD TT ABBADIA LARIANA – ASD TT VALMADRERA ROSSA 2-5

Giocatori: Cavallaro Riccardo, Lange Giorgio, Spaziante Raffaello

Vittorie: Spaziante Raffaello (2), Lange (2), Cavallaro (1)