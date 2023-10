Tennistavolo Valmadrera, un inizio di campionato soddisfacente

Tre squadre su cinque hanno centrato la vittoria

Categoria D1 fa il “full”. Nella categoria D3 vittoria prestigiosa per la squadra rossa, sconfitte bianca e bluceleste

VALMADRERA – Un inizio di campionato piuttosto soddisfacente per Tennistavolo Valmadrera: su cinque squadre schierate in campo, tre hanno portato a casa la vittoria.

Buone vibrazioni soprattutto nella categoria D1 dove entrambe le squadre hanno vinto: la VERDE con un roboante 7-0 contro il TT 2L Viola, mentre la GIALLA con un importante 5-2 contro una squadra difficile, la prima squadra del TT 2L di Bovisio Masciago, che lo scorso anno aveva dato diversi grattacapi.

Nella categoria D3 un po’ di delusione per la squadra BIANCA, non tanto per la sconfitta, quanto per le proporzioni: 2-5 sul campo dei giovani di Morbegno. Più scontata la sconfitta 1-6 della BLUCELESTE conto l’Or.Sansone “B”. La squadra si presenta con 3 esordi assoluti su 4 giocatori e non ha ambizioni di classifica se non quella di inserire i nuovi ragazzi nelle competizioni agonistiche.

Importante vittoria invece della ROSSA contro una squadra, l’Or.Sansone “A”, che si presenta come una concorrente alla promozione ed è stata regolata con un secco 6-1 messo a segno dai due giovanissimi Leonardo Colombo e Giorgio Lange sugli scudi.

Squadre rivoluzionate e con ambizioni diverse, quelle di quest’anno, che lasciavano una certa curiosità nel capire se le forze in campo e quelle ipotizzate sulla carta potevano coincidere. Già da questi primi risultati, è possibile iniziare a sbilanciarsi.

RISULTATI

D1 – ASD TT VALMADRERA GIALLA – ASD TT 2L VIOLA

Giocatori: Brambilla Ambrogio, Brambilla Roberto, Vassena Ivan, Fontana Stefano

Vittorie: doppio Brambilla R/Vassena, Vassena (2), Brambilla (2)

D1 – ASD TT VALMADRERA VERDE – ASD TT 2L DOPPIOSALTO

Giocatori: Spaziante Rebecca, Garlati Samuele, Dozio Nicola, Fumagalli Michele

Vittorie: doppio Spaziante/Garlati, Dozio (1), Fumagalli (2), Spaziante (2), Garlati (1)

D3 – GSDC MORBEGNO – ASD TT VALMADRERA BIANCA

Giocatori: Crippa Sergio, Anghileri Stefano, Arrigoni Pietro

Vittorie: doppio Anghileri/Arrigoni, Arrigoni Pietro (1)

D3 – ASD TT VALMADRERA ROSSA – ASD SANSONE A

Giocatori: Cavallaro Riccardo, Lange Giorgio, Colombo Leonardo

Vittorie: doppio Lange/Colombo, Colombo (2), Lange (2), Cavallaro (1)

D3 – ASD TT VALMADRERA BLUCELESTE – ASD SANSONE B

Giocatori: Valcarenghi Alessandro, Franchi Mattia, Di Mauro Michele, Gerosa Martino

Vittorie: Valcarenghi (1)