Valma Street Block 2024, tutto pronto per la gara di arrampicata urbana

Attesi 400 atleti per l’oramai tradizionale gara di arrampicata urbana

Appuntamento sabato 6 aprile, in caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata al 13 aprile

VALMADRERA – Valmadrera si tingerà di giallo e azzurro in occasione dell‘8^ edizione del Valma Street Block, gara di arrampicata urbana divenuta ormai un tradizionale appuntamento che coinvolge tutta la città.

L’appuntamento è per sabato 6 aprile nella frazione Parè, in una cornice spettacolare tra il lago e la montagna, aprendo così le porte della città a 400 climber che si cimenteranno in 40 postazioni boulder. Brevi ma intesi movimenti di arrampicata, protetti da materassi e dall’attenta supervisione dei giudici presenti su ogni postazione che convalideranno il raggiungimento della stessa.

Finestre, cornicioni, colonne, panchine e muri… ogni elemento architettonico diventa “scalabile” per questo spettacolare evento che per la prima volta si è svolto nel 2015 grazie all’idea di 7 giovani valmadreresi.

Oggi la manifestazione, grazie all’impegno di tutto lo staff e dal sostegno degli sponsor, è diventata un’attrattiva per tutti gli arrampicatori del nord Italia e non solo. Infatti, la gara attira anche diversi stranieri. La VSB è sostenuta dalle società Cai e Osa Valmadrera, associazioni legate alla montagna, con il sostegno dell’Avis.

Il programma collaudato negli anni è sempre lo stesso. Inizio gara ore 13.30, chiusura dei blocchi alle 18 ed a seguire le finali tra gli atleti che hanno concluso il maggior numero di prove. Dopo le premiazioni, come da tradizione, il concerto presso il pratone di Parè, zona lago. Novità di quest’anno sono le iscrizioni online attraverso una piattaforma, posti andati sold out in sole due settimane. Quest’anno il 38% dei concorrenti sono donne, la percentuale più alta di tutte le edizioni fin qui svolte.

“La Valma Street Block non è solo una gara sportiva dove servono forza ed equilibrio, ma è soprattutto una festa, un raduno di appassionati di tutte le età dove divertimento e amicizia non mancano” fanno sapere gli organizzatori. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a sabato 13 aprile.

