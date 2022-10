La cestista, classe ’93, è da poco passata alla Dogana Vecchia portando tutta la sua esperienza

Intervistata, fissa gli obiettivi: “Vogliamo i play-off, abbiamo forti potenzialità e dobbiamo credere in noi stesse”

VALMADRERA – E’ da poco iniziata l’edizione 2022-2023 del campionato di serie B di basket femminile, stagione nella quale la compagine valmadrerese della Dogana Vecchia Starlight vuole ricoprire un ruolo importante, senza fermarsi a guardare.

Per farlo, ha deciso di affidarsi sia alla determinazione e alla generosità di alcune delle sue giovani cestiste, sia all’esperienza e alla duttilità delle giocatrici più rodate.

Tra queste ultime rientra Marina Fumagalli, nata a Monza il 15 luglio 1993, da poco aggregatasi alla Starlight, che si è presentata così: “Ho iniziato a giocare a basket a 13 anni a Villasanta grazie a una mia compagna di scuola. Poi sono andata a Biassono dove ho fatto tutte le giovanili raggiungendo le finali nazionali quasi ogni anno, fino all’esordio in A2. Da qui mi sono trasferita ad Alpo, restandovi per tre anni e ottenendo la promozione dall’A3 all’A2, per poi andare prima a Calendasco in Serie B e dopo a Varese, dove ho conquistato la promozione in A2. Successivamente sono stata a Sarcedo per tre stagioni, ottenendo un’altra promozione al primo anno, per poi andare a Bolzano”.

Fumagalli può quindi essere una pedina importante per l’assetto tecnico e per il gioco della squadra di coach Zucchi, soprattutto alla luce del grande valore degli altri team, in particolare per provare a limitare la qualità delle “star” avversarie. Con tanta esperienza alle spalle, come recita il suo curriculum, la cestista è determinata a dare il suo contributo e a mettersi in gioco per aiutare la squadra.

Sul suo passaggio alla compagine valmadrerese ha commentato “E’ stato possibile tramite il coach Zucchi, che conosco ormai da quindici anni. Sapeva che sarei tornata a pieno regime in Lombardia e mi ha proposto il progetto Valma, che ho accettato di buon grado. Ho sempre voglia di mettermi in gioco. – In riferimento al suo approccio con la nuova squadra e la nuova società, ha continuato – E’ andato tutto molto bene. Anche il presidente Pino Scelfo è una persona straordinaria, si vede che ci tiene alla squadra ed è sempre molto vicino al gruppo. Ho trovato compagne molto giovani ma altrettanto motivate, come lo sono io. Un gruppo assodato, compatto e volenteroso. Posso dire che mi diverto molto, e questa è una situazione fondamentale per costruire qualcosa di importante; ovviamente si lavora con serietà e professionalità, per cercare di conquistare obiettivi importanti, sia per noi che per la società”.

Nel prosieguo della sua presentazione, Marina Fumagalli è tornata sul suo rapporto con il coach e sulle aspettative per questa nuova stagione: “Come ho detto, conosco il coach da anni e so, e sapevo, delle sue capacità sia tecniche che umane. Sa che tipo di giocatrice sono avendomi già allenata per qualche mese in passato. Il rapporto è positivo, io so cosa lui vuole da me e viceversa: sono in un team fantastico. Il primo obiettivo è quello di entrare nei play-off, un traguardo molto ambizioso considerato che quest’anno possono accedervi solo le prime quattro in classifica. Questo gruppo ha però forti potenzialità, quindi dobbiamo credere in noi stesse e giocare ad alti livelli dando fastidio alle prime della classe. La squadra, il gruppo, lo staff e la sottoscritta – conclude – stanno e stiamo lavorando sodo per centrare traguardi importanti per una società storica, valida e competitiva come la Starlight”.