Valmadrera. Ramada: 9 atleti protagonisti alle gare di Jiu Jitsu

Gare svolte domenica 7 aprile a Bologna

I giovani atleti accompagnati dall’insegnati Andrea Maniàci e Martina Gaeta

BOLOGNA – I giovani dell’associazione sportiva dilettantistica Ramada di Valmadrera, hanno partecipato alla gara di Jiu Jitsu brasiliano Italian Junior Open nella giornata di domenica 7 aprile a Bologna. Si tratta di una delle competizioni più importanti a livello nazionale, dedicata ai più giovani.

L’evento ha coinvolto molti team da tutta Italia e Ramada, insieme al suo team Matside, ha conquistato il secondo posto a squadre. Ramada ha presentato 9 atleti conquistando diverse medaglie, accompagnati dall’insegnanti Andrea Maniàci e Martina Gaeta.

“Chi non ha conquistato il podio ha dimostrato di poter essere competitivo a livello nazionale. Un ringraziamento particolare a tutti i genitori che hanno sostenuto i propri figli accompagnandoli fino a Bologna” commenta Andrea Maniàci.

Il team di agonisti è già in preparazione per le prossime competizioni e da quest’anno dal 10 giugno, ramada organizzerà per 8 settimane un camp estivo, dove ci sarà la possibilità per gli atleti di prepararsi, allenandosi da lunedì a venerdì. Il camp è aperto anche a chi non ha mai praticato jiu jitsu per avvicinarsi a questa disciplina di lotta.