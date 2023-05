Vertical di Fenis: 2° Andrea Elia (Osa) che ora attende la convocazione ai Mondiali

L’atleta lecchese col risultato odierno dovrebbe ottenuere un pass per i mondiali Up Hill che si disputeranno a Innsbruck (6-10 giugno)

FENIS – Un 1° maggio da incorniciare per l’Osa Valmadrera: se sul podio della gara di casa, la Dario & Willy, Andrea Rota ha conquistatro un prestigioso 3° posto, da Fenis in Valle d’Aosta, sono giunte altrettante buone notizie.

Nel Vertical di Fenis (6° trofeo Beppe Brunier) Andrea Elia (Osa Valmadrera – Crazy) ha fatto suo il secondo gradino del podio col tempo di 39’01” alle spalle del vincitore Andrea Rostan (Atletica Saluzzo – La Sportiva) col tempo di 38’41”. Terzo Tiziano Moia (Gemonatlatica) con 39’10”.

Il risultato ottenuto nella gara valdostana (5.3 km di sviluppo per 1000 m di dislivello positivo), valevole per la qualificazione ai Mondiali Up Hill in programma in Austria il mese prossimo, dovrebbe garantire di diritto ad Andrea Elia un biglietto per Innsbruck (6-10 giugno). L’ufficialità e la relativa conferma dovrebbero arrivare nelle prossime ore della Fidal, anche se il 2° posto di oggi lascia pochi dubbi.