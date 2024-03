A Cortenova grande spettacolo con il Meeting Giovanile di corsa campestre

La rappresentativa di Milano mette il settimo sigillo consecutivo. Como/Lecco chiude al 3° posto

A livello individuale 3° posto per Nicola Spano nei Cadetti 2010

CORTENOVA – Dodici rappresentative, quasi un 100 atleti Esordienti furi punteggio e ben 428 atleti tra Cadetti e Ragazzi maschile e femminile. Dieci gare, due Esordienti e tutte le altre per anno di età. Una giornata stupenda, tantissima gente, i percorsi, premi per gli atleti, per le rappresentative: quando si parla del Meeting Giovanile di corsa campestre a Cortenova è una festa per tutti.

Nelle 26 edizioni del Meeting Giovanile, ben 13 volte ha vinto la rappresentativa di Milano di cui sette consecutive. Nel 2024 ben 1040 punti per la squadra bianco rossa meneghina, Bergamo chiude al 2° posto con 916 punti. Bene la nostra rappresentativa Como/Lecco capace di conquistare il 3° posto con 934 punti. Le altre rappresentative concludono al 4° posto Sondrio con 827 punti, al 5° posto Trentino con 819 punti, al 6° posto Brescia con 809 punti, al 7° posto Torino con 795 punti, all’8° posto Varese con 701 punti, al 9° posto Genova con 532 punti, al 10° posto Ticino con 410 punti. La rappresentativa Valsassina con 299 punti è all’11° posto e a chiudere al 12° posto Cremona con 168 punti.

Le vittorie individuali

Partendo dalle Ragazze 2012 vince Lisa Boot Aimo per la rappresentativa Torino (Balangero Atletica Leggera) con 5’02”, per le Ragazze 2011 a vincere è Anna Coser del Trentino (Atletica Trento) con 5’07”, al maschile nei Ragazzi 2012 vince Alessandro Stirrup per Milano (Atletica Meneghina) con 4’56”, per i Ragazzi 2011 vince Sondrio con Giuseppe Tirinzoni (Gp Talamona) con 4’36”.

Per le Cadette 2010 vince Dafne Iacono per Brescia (Atletica Rebo Gussago) con 6’58”, nelle Cadette 2009 vince Bergamo con Asia Prenzato (Atletica Estrada) con 7’00”, al maschile per il 2010 vince Flavio Federico Angelini per la rappresentativa Genova (Atletica Levante) con 8’13” e nell’ultima gara dei Cadetti 2009 vince per Como/Lecco Giordano Contigiani (Gs Bernatese) con 7’53”.

Negli Esordienti vincono Beatrice Proserpio e Teodor Prilpceanu

43 atleti in gara per gli Esordienti 10, Beatrice Proserpio vince per l’Atletica Mariano Comense con 2’44”, al maschile vince Teodor Prilpceanu della Ag Comense con 2’36”.

Premi per tutti gli atleti in gara

Ogni atleta, dagli Esordienti fino ai Cadetti, hanno ricevuto una confezione di formaggi Ciresa, i primi sei atleti sono stati premiati sul podio con una confezione più grande e per i primi tre atleti anche una coppa. Una confezione di formaggio e una targa a tutte le rappresentative e alla vincitrice il trofeo del Centro Sportivo Cortenova.

Prima delle premiazioni i saluti istituzionali

Presenti Sergio Galperti Sindaco di Cortenova, il presidente del Csc Cortenova Riccardo Benedetti, il vice Gianni Selva responsabile della sezione atletica, per la Fidal Regionale presente il Consigliere Gianpaolo Riva e il presidente Provinciale Como/Lecco Francesca Pirotta.

I primi 10 Esordienti e tutti i lecchesi delle rappresentative

Esordienti: 1^ Beatrice Proserpio (Atl Mariano Comense), 2^ Isabel Verzotti (Ag Comense), 3^ Giulia Straniero (Atl 87 Oggiono), 4^ Yasmin El Azzouzi (Team Pasturo), 5^ Ginevra Piazza (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 6^ Ginevra Papa ((Atl Cassago), 7^ Giuia Fazzini (Premana), 8^ Nicole Barzaghi (Atl Cassago), 9^ Marta Amadini (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 10^ Matilde Sangermani (Atl Tradate).

Esordienti: 1° Teodor Prilipceanu (Ag Comense), 2° Mattia Velliscig (Atl Casazza), 3° Alessandro Gottini (Atl Casazza), 4° Alessandro Bani (Pol Albosaggia), 5° Andrea Carpani (Gp Santi Nuovo Olonio), 6° Marco Palma (Gp Santi Nuovo Olonio), 7° Simone Bergamini (Team Pasturo), 8° Matteo Pezzuolo (Up Missaglia), 9° Nicolò Mandelli (Team Pasturo), 10° Samuele Nava (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Ragazze 2012: 13^ Domitilla Agostini (Como/Lecco-Atl 87 Oggiono), 21^ Matilde Spano (Valsassina-Cs Cortenova), 40^ Greta Tagliaferri (Como/Lecco-Premana), 41^ Beatrice Iannetta (Valsassina-Merate Atl Promoline).

Ragazze 2011: 21^ Chiara Panzeri (Valsassina-Atl 87 Oggiono), 46^ Domitilla Citterio (Como/Lecco-Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Ragazzi 2012: 14° Mirco Pellizzaro (Como/Lecco-Cs Cortenova), 27° Francesco Bellati (Como/Lecco-Premana), 32° Leonardo Rizzi (Como/Lecco-Premana), 34° Enea Berraja (Valsassina-Atl Lecco Colombo Costruzioni), 43° Nicolò Perego (Valsassina-Atl 87 Oggiono), 44° Claudio Tagliaferri (Valsassina-Atl Cassago), 49° Lorenzo Alberti (Valsassina-Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Ragazzi 2011: 15° Filippo Mandelli (Como/Lecco-Team Pasturo), 25° Lucio Arienti (Valsassina-Up Missaglia), 38° Tristan Lamperti (Valsassina-Atl Lecco Colombo Costruzioni), 39° Luca Pani (Valsassina-Up Missaglia), 51° Tommaso Pirovano (Valsassina- Merate Atl Promoline).

Cadette 2010: 13^ Sofia Piazza (Como/Lecco-Atl Lecco Colombo Costruzioni), 36^ Anna Riva (Como/Lecco-Pol Mandello), 38^ Vanessa Andreotti (Valsassina-Atl Lecco Colombo Costruzioni), 54^ Lucia Amadini (Valsassina-Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Cadette 2009: 35^ Serena Gianola (Como/Lecco-Premana), 41^ Giulia Monzani (Valsassina-Merate Atl Promoline), 48° Giulia Motta (Valsassina-Atl 87 Oggiono), 52^ Valentina Bidoia (Valsassina-Atl Cassago).

Cadetti 2010: 3° Nicola Spano (Como/Lecco-Cs Cortenova), 11° Lorenzo Guido (Como/Lecco-Team Pasturo), 26° Riccardo Galbusera (Valsassina-Gs Virtus Calco), 34° Federico Pellizzaro (Como/Lecco-Cs Cortenova), 43° Riccardo Andor Longoni (Como/Lecco-Cs Cortenova), 44° Francesco Tentorio (Valsassina-Merate Atl Promoline), 46° Matteo Sandionigi (Como/Lecco-Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Cadetti 2009: 15° Federico Forni (Como/Lecco-Atl Lecco Colombo Costruzioni), 35° Daniele Arlati (Como/Lecco-Merate Atl Promoline), 37° Michele Bellati (Valsassina-Premana), 43° Marco Fazzini (Como/Lecco-Premana), 48° Massimo Fusi (Valsassina-Atl Cassago).