A Pasturo quasi 500 atleti per la 2^ prova del campionato provinciale Csi di campestre

Il Gs Virtus Calco vince il trofeo, secondo Team Pasturo e terzo Csc Cortenova

Tre giorni di acqua e tanto fango, spettacolo per il VII trofeo Ambrogio Aliprandi organizzato dal Team Pasturo

PASTURO – Nonostante tre giorni di pioggia battente sul campo di gara di Pratobuscante a Pasturo, le gare si sono svolte tutte regolarmente, anzi verso le 10.30 il meteo ha concesso una tregua. Sabato pomeriggio lo staff organizzatore del Team Pasturo ha preparato percorso, pacchi gara per tutti, medaglie per tutti i Cucciole/i e i diversamente abili, coppe per le categorie dai Cuccioli fino ai Cadetti, regali per i primi tre dagli Allievi fino ai Veterani B, si guardava solo il cielo sperando che domenica non piovesse.

Quasi 500 atleti in gara, dai più piccoli (43 Cuccioli) fino ai Veterani B, 11 gare (dai 400m fino ai 4800m), 13 società. Finalmente lo sparo per la prima gara, gli Esordienti, che dovevano correre 800m. Esordienti (800m), Cuccioli (500m), Ragazzi (1200m), Cadette (1600m), Cadetti (2000m) tutte le donne dalle Allieve fino alle Veterane B (2800m), Allievi (3200m) e l’ultima gara dagli Juniores fino ai Veterani B (4800m).

Il trofeo “Ambrogio Aliprandi” va ancora al Gs Virtus Calco con 1295 punti, al secondo posto i padroni di casa del Team Pasturo con 1091 punti e al terzo posto il Csc Cortenova con 992 punti. Al quarto posto l’As Premana con 859 punti, al quinto posto la Polisportiva Bernate con 442 punti, al sesto posto la Polisportiva Pagnona con 298 punti, al settimo l’Us Derviese con 151 punti, all’ottavo posto il Gs Rogeno con 147 punti, al nono posto la Polisportiva 2001 Oratorio Chiuso-Maggianico con 113 punti, al decimo posto il Team Alto Lambro con 88 punti, all’undicesimo il Gso V Unite con 77 punti, al dodicesimo la Polisportiva Bellano con 40 punti e al tredicesimo posto la Polisportiva Castello Brianza con 21 punti.

Tutti i podi di ogni categoria

Cucciole: 1^ Viola Colombo (Gs Virtus Calco), 2^ Cristina Gianola (Dilettantistica Premana), 3^ Sara Benedetti (Csc Cortenova).

Cuccioli: 1° Gabriele Melesi (Team Pasturo), 2° Paolo Tagliaferri (Dilettantistica Premana), 3° Mattia Gianola (Dilettantistica Premana).

Esordienti: 1^ Giulia Fazzini (Dilettantistica Premana), 2^ Yasmin El Azzouzi (Team Pasturo), 3^ Anna Rigonelli (Gs Virtus Calco).

Esordienti: 1^ Nicolò Mandelli (Team Pasturo), 2° Simone Bergamini (Team Pasturo), 3° Marco Gianola (Dilettantistica Premana).

Ragazze: 1^ Maissara Iwena (Csc Cortenova), 2^ Greta Tagliaferri (Dilettantistica Premana), 3^ Chiara Gianola (Dilettantistica Premana).

Ragazzi: 1° Filippo Mandelli (Team Pasturo), 2° Francesco Bellati (Dilettantistica Premana), 3° Mirco Pellizzaro (Csc Cortenova).

Cadette: 1^ Serena Gianola (Dilettantistica Premana), 2^ Carolina Fazzini (Dilettantistica Premana), 3^ Beatrice Spada (Team Pasturo).

Cadetti: 1° Nicola Spano (Csc Cortenova), 2° Lorenzo Guido (Team Pasturo), 3° Michele Bellati (Dilettantistica Premana).

Allieve: 1^ Elisa Menatti (Us Derviese), 2^ Caterina Ciacci (Csc Cortenova), 3^ Serena Mascheri (Csc Cortenova).

Allievi: 1° Francesco Gianola (Dilettantistica Premana), 2° Federico Orlandi (Team Pasturo), 3° Nicola Dedivittis (Team Pasturo).

Juniores: 1^ Clelia Brognoli (Gs Virtus Calco), 2^ Agata Carbonaro (Polisportiva Bernate).

Juniores: 1° Emanuele Fazzini (Dilettantistica Premana), 2° Mauro Gianola (Dilettantistica Premana), 3° Michael Gianola (Dilettantistica Premana).

Seniores: 1^ Ilaria Menatti (Us Derviese), 2^ Alessia Bergamini (Csc Cortenova), 3^ Camilla Valsecchi (Team Pasturo).

Seniores: 1° Luca Lafranconi (Csc Cortenova), 2° Stefano Villa (Gs Virtus Calco), 3° Giovanni Malugani (Csc Cortenova).

Amatori A: 1^ Olga Malkova (Gs Virtus Calco), 2^ Angela Locatelli (Dilettantistica Premana), 3^ Costanza Antonello (Gs Virtus Calco).

Amatori A: 1° Daniel Antonioli (Team Pasturo), 2° Giuseppe Molteni (Gs Rogeno), 3° Stefano Tavola (Gs Virtus Calco).

Amatori B: 1^ Debora Benedetti (Team Pasturo), 2^ Silvia Invernizzi (Csc Cortenova), 3^ Elena Caliò (Team Pasturo).

Amatori B: 1° Dario Rigonelli (Gs Virtus Calco), 2° Giovanni Gianola (Dilettantistica Premana), 3° Claudio Tagliaferri (Polisportiva Pagnona).

Veterane A: 1^ Meri Ticozzelli (Csc Cortenova), 2^ Antonella Crucifero (Team Pasturo), 3^ Eugenia Casati (Gs Virtus Calco).

Veterani A: 1° Italo Conti (Pol Pagnona), 2° Felice Brusadelli (Gs Virtus Calco), 3° Angelo Gerosa (Team Pasturo).

Veterane B: 1^ Giovanna Cavalli (Team Pasturo), 2^ Lopes Donzilia Cardosa (Gs Rogeno) 3^ Donatella Rota (Pol Pagnona).

Veterani B: 1° Gianbattista Muttoni (Pol Pagnona), 2° Vincenzo Azzalini (Pol Bellano), 3° Giulio Maiocchi (Pol Bernate).

Dis. Intellettivi Relazione: 1^ Sara Buzzoni (Csc Cortenova).