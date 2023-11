Campestre. Campionato regionale a staffetta, argento per le Cadette del Cs Cortenova

Oro del Cs Cortenova nei Ragazzi che non correvano per il titolo

L’Atl Lecco Colombo Costruzioni conquista il secondo posto negli Assoluti

LANZADA (SO) – Domenica scorsa, organizzate dalla Sportiva Lanzada in località Pradasc, si sono corse le gare del Campionato regionale a staffetta di corsa campestre. Al via per il titolo i Cadetti/e (3x1000m) e gli Assoluti (4x2000m); i Ragazzi hanno gareggiato nella 3x1000m ma senza titolo. In gara anche gli Esordienti 5/8 individuali (400m) e Esordienti 10 individuali (800m).

Le gare sono partite con gli Esordienti (175 atleti per Esordienti 5/8/10): Stefano Codega (Premana) secondo classificato per gli Esordienti 5, Cristina Gianola (Premana) seconda per le Esordienti 8, Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova) secondo classificato per gli Esordienti 10.

Successivamente tocca alle staffette, prima le Ragazze (3x1000m), vince la terna dell’Atletica Meneghina. Il Cs Cortenova vince nei Ragazzi con Diego De Lorenzi, Federico Pellizzaro, Nicola Spano.

Si parte con le gare del titolo regionale, subito un podio per le nostre: Serena Mascheri, Caterina Ciacci, Denise Mascheri (Cs Cortenova) riescono a prendere il secondo posto, a vincere il titolo sono le atlete bresciane del Corrintime Federica Stofler, Francesca Ronchi e Giorgia Marroccoli. Tocca agli Assoluti (in gara un elemento per categoria Allievi/Juniores/Promesse/Seniores), molto bene Lorenzo Forni (Allievo), Francesco Raineri (Juniores), Edoardo Brusa (Promessa), per l’ultima frazione si può anche correre anche una Promessa o Master, Jonut Puiu (Promessa), il quartetto dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni si prende l’argento. In gara anche il lecchese Carlo Tagliabue (Allievo) che vince il titolo Assoluto con l’Atletica Valle Brembana. Altri due lecchesi hanno gareggiato per altre società: Mattia Adamoli (Promessa) in terza frazione conclude al 4° posto con ancora Atl Valle Brembana, Elisa Artusi (Allieve) in prima frazione conclude al 4° posto per la Bracco Atletica.

Tutti i risultati dei lecchesi e i primi classificati individuali

Esordienti 5 f: 1^ Nora Moiola (Gs Valgerola).

Esordienti 5 m: 1° Daniele De Lorenzi (Us Bormiese), 2° Stefano Codega (Premana), 7° Teo Gianola (Premana).

Esordienti 8 f: 1^ Beatrice Martinelli (Us Bormiese), 2^ Cristina Gianola (Premana).

Esordienti 8 m: 1° Christian Massaini (Valchiavenna), 11° Paola Tagliaferri (Premana).

Esordienti 10 f: 1^ Aya Khattab (Pol Albosaggia), 13^ Giulia Fazzini (Premana), 16^ Greta Tagliaferri (Pagnona), 27^ Diletta Fazzini (Premana), 34^ Ginevra Battaglia (Premana), 37^ Ester Bertoldini (Premana), 42^ Elisa Gianola (Premana).

Esordienti 10 m: 1° Alessandro Stirrup (Atletica Meneghina), 2° Mirco Pellizzaro (Cs Cortenova), 6° Fabrizio Pomoni (Premana), 11° Francesco Bellati (Premana), 12° Leonardo Rizzi (Premana), 21° Denis Pomoni (Premana), 26° Matteo Codega (Premana).

Tutti i vincitori per le staffette e per i tutti i lecchesi

Ragazze: 1^ Melissa Stirrup, Maddalena Ravà, Asia Scimone (Atletica Meneghina).

Ragazzi: 1° Diego De Lorenzi, Federico Pellizzaro, Nicola Spano (Cs Cortenova), 5° Diego Pomoni, Lorenzo Pomoni, Oscar Gianola (Premana), 15° Pietro Nicola Gianola, Nina Gianola, Michela Pomoni (Premana).

Cadette: 1^ Federica Stofler, Francesca Ronchi, Giorgia Marrocoli (Corrintime), 2^ Serena Mascheri, Caterina Ciacci, Denise Mascheri (Cs Cortenova), 5^ Serena Gianola, Siria Pomoni, Carolina Fazzini (Premana).

Cadetti: 1° Gualtiero Ciardi, Alessandro Zarfino, Thomas Colombo (Atl Riccardo Milano 1946), 5° Marcoo Fazzini, Francesco Gianola, Ivan Pomoni (Premana), 7° Leonardo Milesi, Andrea Colombo, Federico Orlandi (Team Pasturo), 15° Michele Bellati, Tomas Gianola, Omar Bertoldini (Premana).

Assolute: 1^ Martina Ghsalberti, Vittoria Belli, Chiara Quadriglia, Federica Cortesi (Atletica Valle Brembana), 5^ Arianna Rizzi, Maria Fazzini, Eika Sanelli, Simona Fazzini (Premana).

Assoluti: 1° Carlo Tagliabue, Stefano Benzoni, Matteo Bardea, Samuel Medolago (Atletica Valle Brembana), 2° Lorenzo Forni, Francesco Raineri, Edoardo Brusa, Jonut Puiu (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 8° Tommasi Farina, Marco Tiziano Fusi, Gabriele Sutti, Mattia Sottocornola (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 13° Moris Gianola, Paolo Gianola, Emanuele Fazzini, Fausto Rizzi (Premana), 18° Oscar Luigi Pomoni, Lorenzo Gianola, Mauro Gianola, Claudio Bertoldini (Premana).