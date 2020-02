Campestre. Si chiude il campionato regionale Csi, Cortenova ancora campione

Secondo posto per un sorprende il Team Pasturo

Numeri elevati anche alla prova finale 1092 atleti in gara

VILLA GUARDIA – Con il Gs Bernatese in regia, domenica scorsa si sono disputate le gare della terza e conclusiva giornata del campionato regionale Csi di corsa campestre, ottimo percorso e ricco ristoro del dopo gara, premiazioni finali sia di giornata e del trofeo con i primi tre e le prime dieci società ad essere premiate.

Archiviato il regionale, domenica a Rogeno, si concluderà il provinciale ma l’attesa è tutta per le finali nazionali di Cesenatico dove i valsassinesi del Cortenova difenderanno il titolo conquistato la scorsa stagione a Monza.

Cs Cortenova su tutte, dietro Team Pasturo

Vittoria netta per i valsassinesi che come nelle altre due giornate non hanno avversari in grado di contrastarli: 2515 i punti ottenuti dai valsassinesi davanti all’altra valsassinese, il Team Pasturo che di punti ne totalizza 2000. A completare il podio di giornata il Gs Valgerola con 1554, nelle dieci di giornata le altre lecchesi partendo dal 4° posto della Virtus Calco con 1380, seguita dalla Pol Bernate all’8° con 821. Seguono in 11^ posizione l’Us Derviese con 679, in 14^ la Pol Pagnona con 478, in 16^ la Pol Bellano 451, in 17^ Premana con 420, in 22^ la Stella Alpina con 305, in 28^ la Pol 2001 con 176, in 33^ il Gs Rogeno e la Pol Libertas Cernuschese con 95, in 42^ la Pol 2B con 36, in 45^ la Pol Valvarrone con 30, in 48^ la Polisport con 12 e in 49^ l’Atl Erba con 3.

5 vittorie individuali per il Team Pasturo, 36 podi per i lecchesi

22 gare individuali partendo dalla categoria Cuccioli sino ai Veterani B, 66 podi totali e ben 36 volte i nostri sono saliti sopra con la vittoria in 10 occasioni, ben cinque sono stati i successi individuali del Team Pasturo seguiti con uno a testa dagli atleti del Cs Cortenova, del Premana, dell’Us Derviese, della Pol. Pagnona e della Pol. Libertas Cernuschese, le altre vittorie di giornata sono state conquistate in quattro occasioni dal Gp Santi Nuova Olonio, in tre dal Gp Talamona, in due dal Gs Csi Morbegno e con una a testa concludono la Capralbese, l’Alto Lario e il Castiglione D’Adda.

Lotta a due per la vittoria Assoluta femminile

Alessia Ippolito, Juniores del Team Pasturo, risponde all’attacco della Seniores Laura Nardo della Pol Pagnona che prova a scappare a poco meno di 1km dalla fine. Quando sembrava che l’atleta di Pagnona potesse farcela, il ritorno veemente della più giovane avversaria che prima la affianca e dopo la supera di slancio decidendo la gara in suo favore e al termine sono 9 i secondi di vantaggio tra lei e la sua avversaria. Gara spettacolare con ben 168 partenti con tutte le categorie che andavano dalle Allieve sino alle Veterane B raggruppate in un unica gara ma con classifiche separate.

Mattia Sottocornola su Manuel Molteni al maschile

155 atleti in gara da Juniores sino a Amatori A, un giro piccolo e tre grandi per un totale di 5km, lasciano fare nelle fasi iniziali Mattia Sottocornola e Manuel Molteni ma alla fine sono loro due che piazzano l’allungo vincente col primo che nell’ultimo giro riallunga prendendo margine sull’atleta di casa, alla fine anche qua saranno 9 i secondi di distacco tra i due.

Tutti i podi di giornata