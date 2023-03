Coppa Italia sci nordico. La valsassinese Laura Colombo si prende il 2° posto

A Falcade il 2° Trofeo Ernesto Fenti, sabato tecnica classica e domenica inseguimento a tecnica libera

FALCADE (BL) – Ancora un bel risultato per la valsassiense di Primaluna Laura Colombo (Cs Esercito), sabato la gara di Coppa Italia 10km in tecnica classica dove chiude al 4° posto in 23’42”9. A vincere è Caterina Ganz (Gruppo Sciatore Fiamme Gialle) in 22’29”9, al 2° posto Margie Freed 23’20”6 e al 3° posto Alexandre Lawson 23’38”2 (Usa), molto bene Laura si prende 23’42”9.

Altri lecchesi in gara per la Coppa Italia, tra gli U20 si prende il 6° posto in 21’12”1 per Aksel Artusi (Sportinclub Livigno) sui 10km, peccato che fosse un po’ influenzato e infatti domenica non ha gareggiato. A vincere Davide Ghio (Gruppo Sciatore Fiamme Gialle) in 20’24”3, al 2° posto Hannes Oberhofer (Gruppo Sciatore Fiamme Gialle) in 20’40”2 e al 3° posto Andrea Zorzi (Gruppo Sciatore Fiamme Gialle) in 20’45”4.

5km per Camilla Crippa (Pol Team Brianza) che chiude al 30° posto in 15’11”0. A vincere Marit Folie (Amateursciclub Sesvenna) in 12’54”, al 2° posto Beatrice Laurent (Nordik Pregelato) in 12’55″7 e al 3° posto Marie Achewitzer (Cs Carabinieri) in 13’12”6.

Domenica Laura Colombo fa segnare il miglior tempo

15km per Laura Colombo che col tempo di 33’15”8 fa il miglior crono. Davanti, su 10 atlete, ben 7 sono americane. La valsassinese nell’inseguimento conquista il 2° posto finale in 56’57”8, a vincere Margie Freed (USA) in 56’47”7 e al 3° posto Alexandra Lawson (Usa) in 57’00”1. Ovviamente Laura Colombo ha vinto nella Coppa Italia.

Molto bene anche Camilla Crippa, domenica, nella 10km col 15° tempo in 27’16”9, nell’inseguimento conclude al 20° posto in 42’27”9. A vincere a Marit Folie in 38’32”3, al 2° posto Beatrice Laurent in 38’32”5 e al 3° posto Marie Achwitzer in 39’37”5.

A Vermiglio il Criterium (Campionato italiano Under 14) mentre a Dobbiaco la Coppa Europa (Opa Cup)

Tre giorni di gare da venerdì 17 marzo fino a domenica 19, a Vermiglio (TN) con il campionato italiano Under 14. Sono 7 gli atleti lecchesi al via: Cristina Artusi, Luca e Riccardo Bergamini per lo Sc Primaluna Giovanni XXIII; Aurora Invernizi, Oscar Axel Gianola, Matteo Rusconi e Tommaso Ticozzelli per il Nordik Ski. Venerdì si gareggia per la Gimkana, sabato 4km al femminile e 5km al maschile in tecnica libera, domenica le staffette miste per comitati. Per la Coppa Europa (Opa Cup) tre giorni di gara per Aksel Artusi con la nazionale, venerdì sprint a tecnica libera, sabato distanza in tecnica classica e domenica inseguimento con tecnica libera.