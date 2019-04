A Monza il Campionato Nazionale di Corsa Campestre

Cortenova campione d’Italia, il Team Pasturo chiude al quarto posto

MONZA – Grandissima affermazione delle formazioni lombarde a Monza nel 22° campionato nazionale di corsa campestre griffato Centro Sportivo Italiano. Cs Cortenova campione d’Italia, Gp Santi Nuova Olonio secondi ad un solo punto, Gs Csi Morbegno terzi classificati e Team Pasturo quarti.

27 titoli individuali in palio, più le classifiche di società a tenere col fiato sospeso sino al termine

Quasi 2000 atleti si sono sfidati per la conquista dei 27 titoli messi in palio, 157 le società partecipanti e tra queste in massa le società del comitato di Lecco che si può dire giocassero in casa visto la location dei campionati, quel percorso del parco di Monza presso cascina San Fedele diventato anni or sono centro federale del mezzofondo anche per la Fidal. E così sabato mattina subito dopo la sfilata delle regioni conclusasi con l’accensione del braciere, con qualche minuto di ritardo alle 9.10 lo sparo della prima categoria ad aprire i campionati, gli Esordienti 1° anno femminile e poco dopo le 14.30 a partire in conclusione dei campionati la categoria Juniores e Seniores maschile che hanno preceduto di poco le premiazioni finali di società dopo quelle individuali che si erano susseguite per l’intera mattinata. Si parte con quelle giovanili, le prime sei società classificate a ritirare sul podio la coppa, criterio per entrare in classifica avere tre atleti nelle categorie che andavano dagli Esordienti sino ai Cadetti, la somma dei punti delle tre migliori categorie a decretare la classifica con Cortenova con 271 punti ad assaporare la gioia della prima coppa di giornata, dietro di loro i trentini di Castel Ivano a250 punti e i bellunesi della Castionese a 215, sfiora il podio Premana con 167 punti al 4° posto, nella top ten anche la Virtus Calco 9^ con 130 punti. Dopo le giovanili tocca alle Assolute che ancora con gli stessi parametri ma su cinque categorie diverse dagli Allievi sino ai Veterani B, hanno decretato la miglior società Assoluta. C’è stato il gran recupero dei campioni in carica del Gp Santi Nuova Olonio con 543 punti ma tiene dietro il Cortenova che piazza una bella botta con 404 punti e già si capisce che le due società saranno protagoniste anche della generale per la conquista del titolo nazionale, Morbegno col 3° posto a 394 punti precede un sorprendente Team Pasturo che col 4° posto con 355 punti sfiora il podio, ancora nel top ten Calco con l’8° posto a 141 punti.

Tripudio giallo blu alla lettura della classifica generale

In chiusura di giornata la tanto attesa classifica, quella generale che sommando i punti della Giovanile più l’Assoluta, avrebbe decretato la squadra campione d’Italia 2019. Patron Adriano Santi chiosava prima della lettura “Quest’anno siamo meno competitivi, ci mancano atleti importanti… ci proveremo comunque ma, la vedo dura”. Riccardo Benedetti presidente del Cs Cortenova, difficilmente lo si vede sui campi di gara ma a Monza c’era e proprio nel giorno del suo compleanno … che volesse festeggiare alzando al cielo la coppa dei vincitori?

Parte l’attesa, lo speaker inizia dal fondo della classifica, 154 società classificate, prima quelle col requisito delle tre più cinque categorie e poi a seguire le altre che non rispettavano questo parametro. Si parte a menzionare la 10^ società, le nostre sono in attesa e si arriva sino alla lettura del 4° posto con punti 446 per il comitato di Lecco…Team Pasturo, grande rivelazione della stagione invernale dopo appena quattro anni dalla sua nascita agonistica, si prosegue, al 3° posto per il comitato di Sondrio il Gs Csi Morbegno con 560 punti, silenzio tombale, una sola voce Renato Picciolo coordinatore nazionale che alimenta la suspense, con 674 punti… ancora Sondrio e prima che possa finire di leggere la classifica parte il tifo da stadio dei supporter del Cortenova che hanno così la conferma che dopo tre anni di vittorie Valtellinesi, quest’anno tocca a loro alzare al cielo la coppa dei campioni d’Italia, 675 punti uno solo in più del Gp Santi che abdica con l’onore delle armi.

Grande euforia per tutto il sodalizio valsassinese

Un successo rincorso con tutte le forze che alla fine arriva a premiare gli sforzi della società giallo blu che ci tiene a sottolineare con le parole del presidente: “Sono veramente felice per questa affermazione, sopratutto perché deriva da un grande risultato ottenuto nelle categorie giovanili accompagnato da una prova decisamente solida degli atleti delle categorie superiori. A Cortenova abbiamo sempre puntato molto sull’avvicinare i giovanissimi allo sport e questo vale per l’atletica così come per il calcio e la pallavolo. Ringrazio lo staff della sezione atletica che ha portato il CSC sul gradino più alto del podio. Ringrazio gli atleti e tutti quei genitori che hanno capito come lo sport possa aiutare, e in qualche caso essere determinate per crescita dei loro figli. Vincere fa sempre piacere, ovviamente, ma quel che conta è la continuità nell’attività e la crescita del gruppo che dal 1971 anno di fondazione, non è mai venuta meno”.

Esordienti 2° anno, intero podio lecchese

Denise Mascheri (Cs Cortenova), Caterina Ciacci (Stella Alpina), Gaia Rigamonti (Gs Virtus Calco), cosa volere di più? L’intero podio ai loro piedi.

Davide Raineri (Pol Bellano) tra gli Amatori B era annunciato e non ha tradito le attese, ci hanno provato all’inizio ma alla fine dei 6km abbondanti della gara , il secondo classificato arriva con 57” di distacco, Silvia Valtolina (Pol Lib Cernuschese) nelle Veterane B ha la meglio solo allo sprint sull’altra lecchese Augusta Riva (Pol Pagnona), solo mezzo secondo separa le due atlete al termine dei 3km di gara.

Altri 9 lecchesi concludono sul podio

Carolina Fazzini (Premana) 2^ Esordienti 1° Anno, Francesco Gianola (Premana) 3° Esordienti 2° anno, Ylenia Bertoldini (Cortenova) 3^ Ragazze A, Oscar Luigi Pomoni (Premana) e Michael Orlandi (Pasturo), 2° e 3° tra i Ragazzi A, Mattia Adamoli (Derviese) 3° tra i Cadetti, Francesca Gianola (Premana) e Alessia Ippolito (Pasturo), 2^ e 3^ tra le Juniores, Giovanna Cavalli (Pasturo) 2^ tra le Veterane A.

Altri risultati dei migliori lecchesi nelle prime 20 posizioni individuali:

Esordienti 1° anno: 14^ Giuliana Gianola (Premana), 19^ Serena Gianola (Premana).

Esordienti 1° anno: 15° Giovanni Mazzoleni (Team Pasturo), 18° Gabriele Gianola (Premana).

Esordienti 2° anno: 8^ Anita Raineri (Pol Bellano), 10^ Sara Acquistapace (Cortenova).

Esordienti 2° anno: 11° Andrea Benedetti (Cortenova).

Ragazze A: 9^ Teresa Buzzella (Derviese).

Ragazze B: 10^ Aurora Combi (Cortenova), 11^ Alessia Acquistapace (Cortenova), 16^ Cristina Mascheri (Cortenova).

Ragazzi B: 11° Carlo Tagliabue (Derviese), 18° Massimo Mazza (Calco), 19° Paolo Gianola (Premana).

Cadette: 10^ Marta Ladiga (Calco), 20°^ Rebecca Brambilla (Bernate).

Cadetti: 15° Daniele Oltolini (Derviese), 16° Giulio Mascheri (Cortenova).

Allieve: 5^ Clara Agostoni (Pasturo), 10^ Elisa Paroli Cortenova), 12^ Maya Galperti (Derviese), 13^ Clara Spano (Cortenova).

Allievi: 6° Giovanni Di Dio (Calco), 7° Giovanni Artusi (Cortenova), 14° Andrea Plebani (Calco), 16° Lorenzo Pepe (Cortenova).

Juniores: 13^ Consuelo Bertoldini (Premana), 18^ Alice Longhi (Calco).

Juniores: 7° Giovanni Dedivittis (Pasturo), 8° Simone Bossetti (Pasturo), 9° Andrea Rota (Pasturo), 13° Marco Fumagalli (Calco), 15° Juri Marelli (Rogeno), 16° Matteo Pandiani (Pagnona).

Seniores: 4^ Martina Brambilla (Pasturo), 8^ Francesca Rusconi (Pasturo), 10^ Alessia Bergamini (Cortenova).

Seniores: 9° Mattia Gaffuri (Pasturo), 17° Dionigi Gianola (Premana), 18° Marco Melesi (Cortenova).

Amatori A: 6^ Elena Tagliaferri (Pagnona), 11^ Elena Caliò (Pasturo), 12^ Silvia Invernizzi (Cortenova), 13^ Nicoletta Invernizzi (Cortenova), 14^ Monica Cagliani (Calco), 18^ Angela Locatelli (Premana), 19^ Rossana Gilardi (Pasturo).

Amatori A: 6° Mario Maffezzini (Pasturo), 8° Mario Buzzella (Derviese), 9° Fabio Boffelli (Calco), 16° Moreno Sella (Cortenova).

Amatori B: 6^ Maria Gianola (Cortenova), 12^ Angela Mastalli (Bellano), 13^ Francesca Castagna (Pasturo), 15^ Eugenia Casati (Calco).

Amatori B: 5° Tiziano Bertoldini (Cortenova), 8° Davide Gottifredi (Bellano), 13° Walter Patriarca (Bellano), 15° Giovanni Acquistapace (Cortenova), 20° Cesare Pomi (Pasturo).

Veterane A: 4^ Gabriella Maggioni (Cernuschese), 8^ Anna Maria Arrigoni Battaia (Cortenova).

Veterani A: 8° Graziano Ticozzelli (Pagnona), 9° Gianni Muttoni (Pagnona), 12° Giuseppe Denti (Bellano).

Veterane B: 5^ Anna Angrisani (Bellano), 13^ Maria Gianola (Cortenova), 15^ Mistica Rota (Cortenova).

Veterani B: 6° Domenico Invernizzi (Stella Alpina), 12° lauro Baruffaldi (Cortenova), 15° Danilo Ticozzi (Pasturo), 17° Marino Tagliaferri (Pagnona).

