Corsa in montagna. Bene i valsassinesi al 13° Trofeo As Premana

Per il comitato Como/Lecco la gara assegnava i titoli provinciali dai Ragazzi fino ai Master

Sette successi per Pagnona, sei per Premana, quattro per Cortenova, uno per Pasturo

PREMANA – Ben 338 atleti, domenica mattina, hanno partecipato alla 13^ edizione del Trofeo As Premana svolto in zona Giabbio – Lavinol. La gara era valida per il Campionato di Società Ragazzi e Cadetti m/f, per la 1^ prova della Coppa Lombardia di corsa in montagna Ragazzi, Esordienti e Cadetti m/f.

Medaglia per tutti agli Esordienti 5/8 con oltre 50 piccoli atleti in gara senza il controllo dei giudici e dagli Esordienti fino agli Assoluti premio regalo per i primi tre classificati. Per il Comitato Como/Lecco la prova era valida per il campionato provinciale di corsa in montagna dai Ragazzi fino a Master.

Premana vince il trofeo

I padroni di casa del Premana stravincono con 807 punti, al secondo posto l’Atl Valle Brembana con 455 punti, al terzo posto il Gs Csi Morbegno con 427 punti. Le nostre società chiudono al 6° posto col Cs Cortenova con 347 punti, all’8° posto con la Pol Pagnona con 159 punti, al 10° posto col Team Pasturo con 126 punti, al 26° posto con l’Atl Lecco Colombo Costruzioni con 40 punti.

Nel Campionato Provinciale sette titoli per Pagnona, sei per Premana, quattro per Cortenova, uno per Pasturo

Per la Polisportiva Pagnona vincono il titolo provinciale Isabella Gandin (Promesse), Anna Fazzini (Seniores), Daniele Tagliaferri (SF40), Donatella Rota (SF60), Italo Conti (SM60), Marino Tagliaferri (SM65) e Giuliano Tagliaferri (SM75). Per Premana vincono il titolo con Serena Gianola (Cadette), Francesco Gianola (Allievi), Paolo Gianola (Juniores), Angela Locatelli (SF40), Giovanni Gianola (SM45) e Claudio Bertoldini (SM50). Per il Cs Cortenova vincono Nicola Spano (Cadetti), Caterina Ciacci (Allieve), Gianni Codega (SM35) e Milena Benedetti (SF50). Per il Team Pasturo vince Debora Benedetti (SF45).

Gli altri titoli restanti vanno a Veronica Rossini (Ragazze), Pietro Sirco (Ragazzi), Stefano Roncareggi (Promesse) e Paolo Tagliaferri (Seniores).

Tutti i podi delle gare giovanili e i lecchesi nella top ten

Esordienti: 1^ Camilla Pozzi (Atl Alta Valtellina), 2^ Maria Bracchi (Atl Alta Valtellina), 3^ Elisa Mosca (Atl Valle Brembana), 9^ Maria Baruffaldi (Premana).

Esordienti: 1° Alessandro Bani (Pol Albosaggia), 2° Michele Romani (Atl Alta Valtellina), 3° Andrea Carpani (Gp Santi Nuova Olonio), 5° Denis Pomoni (Premana).

Ragazze: 1^ Martina Picceni (As Lanzada), 2^ Veronica Rossini (Ag Media Sport), 3^ Sofia Fragonara (Atl Alta Valtellina), 5^ Matilde Spano (Cs Cortenova).

Ragazzi: 1° Giuseppe Tirinzoni (Gp Talamona), 2° Dario Dentella (Atl Valle Brembana), 3° Tommaso Biscotti Folini (Pol Albosaggia).

Cadette: 1^ Dafne Iacono (Atl Rebo Gussago), 2^ Susanna Romegialli (Gs Csi Morbegno), 3^ Caterina Vavassori (Gp Valchiavenna), 6^ Serena Gianola (Premana), 10^ Giuliana Gianola (Premana).

Cadetti: 1° Davide Songini (Gs Valgerola Ciapparelli), 2° Alex Vavassori (Gp Valchiavenna), 3° Gabriele Vanini (Pol Albosaggia), 5° Nicola Spano (Cs Cortenova), 8° Leonardo Milesi (Team Pasturo).

Allieve: 1^ Caterina Ciacci (Cs Cortenova), 2^ Ilaria Artusi (Bracco Atletica), 3^ Crystal Medina (Sport Project VCO), 4^ Serena Mascheri (Cs Cortenova), 5^ Maria Fazzini (Premana), 6^ Arianna Buzzoni (Cs Cortenova), 9^ Arianna Rizzi (Premana).

Allievi: 1° Francesco Gianola (Premana), 2° Pietro Ruga (Sport Project VCO), 3° Filippo Bertazzini (Pol Albosaggia), 4° Nicola Dedivitiis (Team Pasturo), 5° Moris Gianola (Premana), 6° Ivan Pomoni (Premana), 9° Oscar Luigi Pomoni (Premana).

I primi dieci delle gare Assolute

Assolute femminile: 1^ Debora Benedetti (Team Pasturo), 2^ Rosita Moretti (As Lanzada), 3° Isabella Gandin (Pol Pagnona), 4^ Silvia Invernizza (Cs Cortenova), 5^ Eleonora Gandin (Pol Pagnona), 6^ Angela Locatelli (Premana), 7^ Anna Busi (Pol Pagnona), 8^ Elisabetta Arrigoni (Cs Cortenova), 9^ Lara Rizzi (Premana), 10^ Anna Fazzini (Pagnona)

Assoluti maschile: 1° Tommaso Colombini (Pol Albosaggia), 2° Paolo Gianola (Premana), 3° Stefano Roncareggi (Atl Triangolo Lariano), 4° Giulio Mascheri (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 5° Mathias Mora (Us Malonno), 6° Giovanni Gianola (Premana), 7° Emanuele Fazzini Premana), 8° Mauro Gianola (Premana), 9° Michael Gianola (Premana), 10° Italo Conti (Pol Pagnona).