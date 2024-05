Corsa in montagna. Campionato di società Ragazzi e Cadetti, terzo posto per l’As Premana

A Prosto di Piuro vince la Polisportiva Albosaggia

“Trofeo Palazzo Vertemate-Franchi”, valido anche come prova di Coppa Lombardia

PIURO (SO) – Domenica mattina a Prosto di Piuro (SO) si è gareggiato per la corsa in montagna giovanile, dagli Esordienti fino agli Allievi; 16 società, più di 250 atleti in gara. Per il Campionato di Società Ragazzi/Cadetti (2 prove) vince il titolo la Polisportiva Albosaggia con 422 punti, al 2° posto Gs Csi Morbegno con 416 punti e al 3° posto Premana con 389 punti. Al 9° posto il Cs Cortenova con 184 punti, al 12° posto il Team Pasturo con 65 punti.

Per la Coppa Lombardia di corsa in montagna Ragazzi, Cadetti e Allievi, per ora alla 4^ prova, ci sono due società a lottare per il trofeo: l’Atl Valle Brembana è in testa con 1468 punti, seconda Premana con 1465 punti, terza la Polisportiva Albosaggia con 1205 punti, Cs Cortenova al 5° posto con 707 punti, 10° posto per Team Pasturo con 298 punti, 25° posto per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 28 punti.

A livello individuale, negli Allievi, vincono Caterina Ciacci e Francesco Gianola

Nelle Allieve doppietta per il Cs Cortenova: vince Caterina Ciacci e seconda Serena Mascheri. Negli Allievi vince in campione regionale Francesco Gianola, 3° classificato Moris Gianola entrambi del Premana.

