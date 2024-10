Corsa in montagna giovanile, Premana chiude al terzo posto a Boario

Corri in Castellino, 5^ prova della Coppa Lombardia

Vittorie individuali per Greta Tagliaferri e Francesco Gianola

BOARIO (BS) – Domenica mattina, organizzata dall’Asd Atletica Vallecamonica, si è gareggiato per la 5^ prova della Coppa Lombardia giovanile di corsa in montagna, in gara dai più piccoli (Esordienti fuori punteggio), ai Ragazzi fino agli Allievi.

148 totali tra gli Esordienti fino agli Allievi, 32 (Esordienti), 45 (Ragazze/i), 47 (Cadette/i) e 26 (Allieve/i). Per gli Esordienti la classifica vede in testa il Gs Csi Morbegno con 450 punti, Premana 2^ con 334 punti, al 3° posto l’Atletica Alta Valtellina con 288 punti.

Nel trofeo, 4^ Prova del “Trofeo Giovani Stambecchi” con ben 40 società, vince l’Atletica Valle Brembana con 453 punti, a soli 12 punti la Polisportiva Albosaggia, chiude il podio con 324 punti Premana, al 6° posto il Cs Cortenova con 179 punti.

Molto bene i lecchesi in gara: vincono Greta Tagliaferri (Premana) tra le Ragazze e Francesco Gianola (Premana) tra gli Allievi, 2^ e 3^ tra le Allieve le atlete del Cs Cortenova Serena Mascheri e Caterina Ciacci.

Tutti i risultati dei lecchesi in gara