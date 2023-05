Corsa in montagna: la valsassinese Ilaria Artusi vince il titolo regionale Allieve

Trofeo Beppe Normanni, l’As Premana vince a San Pellegrino

36^ edizione della classica di corsa in montagna, seconda Alt. Valle Brambana e quarto Cortenova

SAN PELLEGRINO (BG) – Domenica mattina a San Pellegrino (BG) si è svolto il 36° Trofeo Beppe Normanni, gara di corsa in montagna giovanile dagli Esordienti fino agli Allievi. Vince il trofeo Premana con 288 punti, i padroni di casa dell’Atl Valle Brembana chiudono al 2° posto con 161 punti e al 3° posto la Polisportiva Albosaggia con 114 punti. Bene anche i valsassinesi del Cs Cortenova col 4° posto con 95 punti, al 10° posto il Team Pasturo con 41 punti e al 17° l’Atl Lecco Colombo Costruzioni con 10 punti.

Gli Allievi hanno gareggiato per il titolo regionale

Vince il titolo regionale la valsassiense Ilaria Artusi di Introbio che veste i colori della Bracco Milano, bene anche Paolo Gianola 3° posto per Premana.

Tutti i podi lecchesi per le altre categorie (gare senza il titolo)

Nelle Esordienti femminile vince Greta Tagliaferri per Premana, doppio podio per i Ragazzi con Nicola Spano 1° e Riccardo Andor Longoni 3° entrambi del Cs Cortenova, Caterina Ciacci 3^ nelle Cadette ancora per il Cs Cortenova, al 2° posto tra i Cadetti Francesco Gianola per Premana.

Tutti gli altri lecchesi in gara per ogni categoria

Esordienti f/m:

5^ Chiara Gianola (Premana), 9^ Giulia Fazzini (Premana), 12^ Diletta Fazzini (Premana), 14^ Sara Gianola (Premana), 16^ Ester Bertoldini (Premana), 17^ Elisa Gianola (Premana).

5° Leonardo Rizzi (Premana), 6° Fabrizio Pomoni (Premana), 7° Denis Pomoni (Premana), 14° Francesco Bellati (Premana), 19° Michele Battaglia (Premana).

Ragazze/i

9^ Chiara Magni (Cs Cortenova), 10^ Nina Gianola (Premana), 14^ Michela Pomoni (Premana).

5° Diego Pomoni (Premana), 8° Diego De Lorenzi (Cs Cortenova), 10° Oscar Gianola (Premana), 16° Riccardo Fazzini (Premana), 20° Pietro Nicola (Premana), 22° Lorenzo Pomoni (Premana), 27° Federico Pellizzaro (Cs Cortenova), 28° Giacomo Gianola (Premana).

Cadette/i

4^ Serena Mascheri (Cs Cortenova), 5^ Denise Mascheri (Cs Cortenova), 6^ Serena Gianola (Premana), 7^ Siria Pomoni (Premana), 8^ Arianna Buzzoni (Cs Cortenova), 12^ Chiara Gianola (Premana), 14^ Carolina Fazzini (Premana).

5° Ivan Pomoni (Premana), 10° Michele Bellati (Premana), 14° Andrea Benedetti (Cs Cortenova), 17° Tomas Gianola (Premana), 18° Rudi Gianola (Premana), 22° Marco Fazzini (Premana).

Allieve/i