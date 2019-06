Corsa in montagna. Sabato torna la Grignetta Vertical: sesta edizione

La gara di sola salita sulla ‘regina’ delle montagne lecchesi

Dislivello positivo 905 m. Il via a partire dalle 14 dai Piani Resinelli

PIANI RESINELLI – E’ ancora tempo delle più belle skyrace nel lecchese: ad una settimana dal grande successo della ResegUp, questo sabato (8 giugno) torna la Grignetta Vertical, anch’essa tra gli appuntamenti più attesi dagli appassionati della corsa in montagna

La gara in questo caso è di sola salita, con 905 metri di dislivello positivo sulla Grigna Meridionale, parco giochi per gli amanti del free climbing e ambiente storico dove i vari Bonatti, Cassin e i Ragni di Lecco hanno costruito la preparazione per le loro imprese mondiali.

Il GSA Cometa ripropone la 6^ Edizione di una gara storica (ex Trofeo Vidini) per la classica Via Cermenati con partenza dal Pian dei Resinelli ed arrivo al Bivacco Ferrario, in cima alla Grigna a quota 2.184 metri con passaggi su roccette e catene, mai pericolosi ma molto panoramici e di vero skyrunning.

Ritiro pettorali dalla mattinata e start a crono a partire dalle ore 14.00, con partenze ogni 20″.

All’arrivo in vetta verrà consegnato una maglia tecnica Montura (offerta dallo Sponsor Alpstation Brianza) e uno zainetto CT offerto dagli altri Sponsor per agevolare una discesa “rigenerante”. In palio per il gruppo più numeroso il Trofeo Sportdimontagna power by CLR.

Dopo il Doppio Vertical sul Grignone, le Grigne saranno ancora protagoniste in attesa del ritorno di un evento come il Trofeo delle Grigne per il 2020 che si preannuncia stellare.

Nel 2017 sono crollati i record storici con il portacolori La Sportiva Michele Boscacci che ha fermato il suo crono a 32’33” e Silvia Cuminetti con 41’12”.Entrambi nel 2018 sono ritornati per cercare di migliorarsi ma non ci sono riusciti: ce la faranno quest’anno?

Iscrizioni aperte su https://www.mysdam.net/i_35732 con prezzo promo di 15 € con pacco gara e un terzo tempo stellare che è diventato un must!

Maggiori info su: https://www.grignettavertical.it/

FOTO (Credit: Giacomo Meneghello)