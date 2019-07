Di corsa per Gloria e Samuel. Il video messaggio di “Ringhio” Gattuso: “Venite tutti a Premana”

Il noto allenatore non è l’unico grande campione a lanciare il video messaggio

Burgada, i gemelli De Matteis, Fontana, Roffino, Germanetto e anche l’Arcivescovo Mario Delpini l’hanno già fatto, e ce ne saranno altri

PREMANA – Il primo era stato il presidente dell’As Premana Massimo Sanelli, dopo di lui tanti personaggi illustri del mondo sportivo e non, tra cui il famosissimo Gennaro “Ringhio” Gattuso appunto, hanno lanciato un video messaggio per esortare tutti ad andare a Premana la sera di giovedì 11 luglio.

In programma una serata di grande sport, solidarietà e festa con l’evento “Corriamo insieme per aiutare due nostri amici”, una spettacolare highlander run per aiutare la ricerca scientifica e Gloria e Samuel, due ragazzi colpiti da una malattia.

La corsa a eliminazione ad invito vedrà la partecipazione di atleti elite e sarà sicuramente un grandissimo spettacolo sportivo. Nella miglior tradizione di Premana non mancherà la festa, il tutto all’insegna della beneficenza.

E come dice mister Gattuso: “Mi raccomando partecipate! Un abbraccio grande”.